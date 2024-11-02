Украинское оборонное предприятие заключило соглашение о совместном производстве ракет с бельгийской компанией: что известно

Бельгийская компания Thales подписала меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием. Таким образом отечественный оборонно-промышленный комплекс начнет совместное производство ракет для противодействия вражеским БПЛА.

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Кроме того, в дальнейшем это сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам. Об этом в Telegram сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

По его словам, сотрудничество с бельгийской компанией Thales усилит украинский оборонно-промышленный комплекс. Также работа с бельгийскими партнерами позволит защитить критическую инфраструктуру от вражеских дронов.

"Благодарю Thales за расширение сотрудничества с украинскими оборонными компаниями и за поддержку обороноспособности нашего государства. Продолжаем строить арсенал свободного мира вместе", – сообщил министр.

Напомним, Польша предложила Украине покупать у польских заводов военную технику в кредит. Промышленность страны будет предоставлять вооружение в кредит, который нужно будет вернуть.

Ранее сообщалось, что Украина получит еще один пакет военной помощи от Соединенных Штатов на 425 миллионов долларов. Он состоит в основном из новых боеприпасов для систем противовоздушной обороны, артиллерии (в том числе реактивной), ракет воздух – земля и других; также там есть бронетехника.

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