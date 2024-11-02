Польша предложила Украине покупать вооружение в кредит: как и когда нужно вернуть деньги

Польша предложила Украине, которая почти три года борется с российским полномасштабным вторжением, покупать у польских заводов военную технику в кредит. Промышленность страны будет предоставлять вооружение в кредит, который нужно будет вернуть.

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Условием является то, что Киев расплатится после восстановления. Об этом сказал глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире польского телеканала Polsat в пятницу, 1 ноября.

По его словам, правительство Дональда Туска предложило оборонный кредит с таким условием. Руководитель МИД добавил, что считает, что Варшава должна была сделать так уже давно.

"Можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда восстановитесь, вернете", – сказал Сикорский.

Министр иностранных дел Польши также ответил на упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что Варшава так и не поставила Киеву остальные свои истребители МиГ-29 и не желает сбивать российские ракеты над западными украинскими областями. По словам дипломата, Польша является прифронтовой страной, которой также угрожает страна-агрессор Россия.

Сикорский также заявил, что Польша "сделала для Украины больше, чем любая другая страна".

В мае 2023 года в Варшаве заявили о передаче ВСУ десяти истребителей МиГ-29, всего с начала полномасштабного нападения было поставлено 14 таких самолетов. Еще 13 МиГ-29 Украина получила от Словакии.

В июле 2024 года глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Варшава может рассмотреть предоставление Украине МиГов. Однако пока они патрулируют воздушное пространство НАТО. Передача состоится при условии получения Польшей американских F-35.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подписал указ о назначении Василия Боднара новым послом Украины в Польше. Он опытный украинский дипломат, который начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел в 1998 году.

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