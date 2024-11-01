'Нам также угрожает Россия': в Польше ответили на упрек Зеленского в отношении МиГов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что Варшава так и не поставила Киеву остальные свои истребители МиГ-29 и не желает сбивать российские ракеты над западными украинскими областями. По словам дипломата, Польша является прифронтовой страной, которой также угрожает страна-агрессор Россия.

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Соответствующее заявление Сикорский сделал в разговоре с журналистами, когда его попросили прокомментировать слова Зеленского, передает польский телеканал Polsat News. Глава дипломатии Польши признал, что восточный сосед оказался в сложной ситуации, но в то же время напомнил об усилиях Варшавы для поддержки украинцев.

"Среди стран, помогающих Украине, если учитывать военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь украинским беженцам, пропорционально ВВП, Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна", – сказал Сикорский.

Он добавил, что "как Запад, мы направили Украине помощь на сумму 200 млрд евро".

По словам Сикорского, Польша может этим гордиться и это выражение солидарности.

Он также напомнил, что за восточной границей находится "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, в том числе самолетов".

"Мы пытаемся помочь, но мы тоже прифронтовая страна. Россия нам тоже угрожает, и не все возможно", – заключил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 октября во время пресс-конференции в Закарпатье Зеленский заявил, что у Украины была договоренность с НАТО о направлении в Польшу самолетов для дальнейшей передачи Варшавой Киеву своих старых МиГ-29. Но этого не было сделано, потому что в Польше "нашлась другая причина".

По словам Зеленского, Польша не передала обещанные истребители из-за того, что их у нее "мало", а также не решилась в одиночку, без поддержки других западных союзников сбивать ракеты РФ над западной Украиной.

В августе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что МиГ-29 смогут поставить Киеву только после получения новых самолетов взамен. Он призвал Киев понять, что главный приоритет для Варшавы – поддержка собственной обороноспособности.

В сентябре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что для передачи польских МиГ необходимо, чтобы Евросоюз нарастил возможности для патрулирования воздушного пространства над Польшей.

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