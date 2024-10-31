'Нашлась другая причина': Зеленский заявил, что Польша не передала Украине МиГ-29, хотя Киев достиг договоренностей с НАТО

У Украины была договоренность с НАТО о направлении в Польшу самолетов Альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву свои старые истребители МиГ-29. Но это не было сделано.

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Об этом 31 октября заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье. В частности, он сказал, что у Украины с Польшей добрососедские отношения.

"Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилища, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша", – сказал он.

Глава государства добавил, что Украина просила Польшу защитить Стрый, поскольку у Киева нет необходимого количества систем для защиты газохранилища.

"Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО их поддержит", – рассказал Зеленский.

Он также сказал, что в прошлом договорился с тогдашним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию – самолеты НАТО.

"Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей", – сказал президент.

По его словам, несмотря на достигнутую договоренность, Польша не передала Украине обещанные истребители.

"Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали, да мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет. Когда они решили МиГамы не сбивать эти ракеты, мы попросили, так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-нибудь на Западной Украине и будут сбивать", – сказал Зеленский.