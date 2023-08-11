Украинское производство оружия должно стать частью ОПК НАТО, – Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинское производство оружия должно стать частью общего оборонно-промышленного комплекса НАТО. Он отметил, что переход на натовские стандарты – это неизбежный процесс.

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Об этом Кулеба сказал в пятницу, 11 августа, во время прямого включения в Instagram. О перспективе включения украинского производства в ОПК НАТО, в частности, будут говорить на Форуме оборонных индустрий, который состоится этой осенью.

Над этим мероприятием МИД будет работать совместно с Минстратегпромом, Минобороны и Офисом президента, чтобы собрать на встрече украинских и иностранных производителей и чиновников. Министр объяснил, зачем нужен этот форум: Украине необходимо, чтобы правительства стран-партнеров приняли политические решения о кооперации и интеграции их оборонных индустрий с нашей.

Кулеба отметил, что уже сейчас все говорит о том, что Вооруженные силы Украины будут использовать оружие натовского образца. Когда у нас появится западная авиация, в частности в виде истребителей F-16, тогда последний крупный "недекоммунизированный" сегмент Сил обороны перейдет на стандарты НАТО.

"Поэтому нам нужно, чтобы и производство становилось частью этого общего натовского производственного комплекса, поэтому у нас есть эта инициатива – провести в Украине большой Форум оборонных индустрий", – добавил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постоянно увеличивает производство снарядов и техники. Также власти делают все, чтобы наше государство и в дальнейшем было гарантом продовольственной безопасности и имело доступ к мировым рынкам.

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