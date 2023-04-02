Украинское танковое подразделение сжигает врага под Бахмутом: зрелищное видео

Украинские воины опубликовали в сети новое эффектное видео ликвидации врага, ступившего на нашу землю. Танковое подразделение ВСУ наносило удары по российским силам в районе города Бахмут Донецкой области.

Видео дня

Ролик был снят военными 3-й отдельной штурмовой бригады. Ее пресс-служба обнародовала кадры в Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Бронированная сила", – подписали видеозапись представители 3-й ОШБ Вооруженных сил Украины.

Один из бойцов снял бой с помощью камеры, установленной на шлеме. Он стрелял из гранатомета, сидя на броне, а его побратим наносил выстрелы из танковой пушки. Защитники также показали, как над вражескими позициями после удачной операции поднимался дым.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны считает, что российские оккупационные войска замедлили темпы штурмовых действий в районе Бахмута.

– Военные ВСУ недавно показали, как выглядит город Бахмут после продолжительного сражения за населенный пункт.

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