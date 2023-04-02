Армия России снизила темпы штурма в Бахмуте: аналитики полагают, что она может наращивать силы

Российские оккупационные войска замедлили темпы штурмовых действий в районе Бахмута. Враг несет огромные потери в живой силе и технике, поэтому командование РФ может принять решение о повторном вводе личного состава и ресурсов после перегруппировки, чтобы увеличить темп наступления в Бахмуте и вокруг него.

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В то же время провал оккупантов на востоке Украины может привести к очередной рокировке военного командования страны-агрессора. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По состоянию на начало апреля российские оккупационные войска не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте или его окрестностях. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали штурмы самого Бахмута и провели безуспешные наступательные операции в районе населенного пункта Богдановка в 6 км к северо-западу от Бахмута и в районе Ивановского в 6 км к западу от Бахмута.

Примечательно, что темпы штурмовых действий врага продолжают снижаться по сравнению с двумя неделями ранее. По мнению аналитиков ISW, россияне могут принять решение о переброске под Бахмут дополнительного личного состава и ресурсов, чтобы увеличить темп наступления в Бахмуте. Стоит отметить, что некоторые российские пропагандисты признали, что российская армия не считается с потерями личного состава.

Аналитики полагают, что череда неудач оккупантов под Бахмутом может привести к очередным перестановкам военно-политического руководства РФ. Так называемый замначальника управления Росгвардии в оккупированной Донецкой области Александр Ходаковский заявил, что согласен с генералом Сергеем Суровикиным в том, что России необходимо перейти на оборонительные позиции.

Примечательно, что Суровикин публично не высказывался о действия армии РФ под Бахмутом, однако его возвращение в информационное пространство РФ может свидетельствовать о том, что неудачное наступление Валерия Герасимова на театре военных действий уже может стоить ему благосклонности диктатора Владимира Путина.

По мнению аналитиков, Герасимов, вероятно, преследует личную заинтересованность в продолжении наступления, чтобы сохранить благосклонность Путина.

"Растущие предположения о смене российского военного командования, вероятно, указывают на то, что Россия может вскоре провести перестановки в высшем военном командовании из-за неудачного зимнего наступления", – говорится в аналитике.

Напомним, российские оккупационные войска пошли на принцип и подняли ставки в боях за Бахмут на Донетчине в ущерб себе. Это наступление стало самым дорогим для врага за время полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что российская ЧВК "Вагнер" и регулярные вооруженные силы РФ потеряли значительное количество живой силы в боях за Бахмут, что еще больше сдержит наступление государства-агрессора на населенный пункт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военные ВСУ показали, как выглядит сегодня Бахмут. Ожесточенная битва за город-крепость длится уже около девяти месяцев – обстрелы оккупантов превратили Бахмут в город-призрак;

– председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отметил, что на Бахмутском направлении воюет около 6 тыс. наемников ЧВК Вагнер" и еще около 30 тыс. мобилизованных, которых владелец военной компании Евгений Пригожин набрал из тюрем. И "вагнеровцы" несут огромные потери, которые наносят им украинские защитники.

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