'Украинцам нужно наше оружие': Дания увеличит военную помощь Украине на $2,59 млрд

Правительство Дании увеличит вклад в фонд "Украина", созданный для военной помощи Киеву. В Фонд внесут дополнительно 7,5 миллиарда датских крон, что составляет примерно 1,01 млн долларов США.

Видео дня

Об этом заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен в интервью DR Nyheder.

"Война в Украине находится в очень критической фазе с серьезной ситуацией на поле боя, поэтому Украине нужна вся поддержка, которую она может получить", – подчеркнула Мэтте Фредериксен.

Фонд "Украина" был создан в марте этого года, когда большинство в парламенте Дании согласилось внести в него 7 миллиардов датских крон. С учетом того, что теперь правительство выделит еще 7,5 миллиарда, всего в этом году в фонд Дания отправит 14,5 миллиарда DKK, или 2,09 млрд долларов.

В следующем году правительство планирует отправить в фонд "Украина" еще 10,4 млрд. (примерно $1,4 млрд.).

Деньги поступают, по словам Мэтте Фредериксен, из "социального фонда".

"Именно сейчас украинцам нужно наше оружие и наша поддержка, поэтому это срочно. Но ничего не указывает на то, что следующий год будет годом мира, поэтому мы уже кладем более десяти миллиардов на 2024 год", – сказала премьер Дании.

Таким образом, в ближайшее время всего в фонд поступит более 17,5 млн датских крон, что составляет примерно 2,59 млрд долларов США.

По словам Фредериксен, новые вложения нужны, потому что 70 процентов средств из фонда уже использовано и он вот-вот опустошится.

Новые вложения предназначены для военных нужд.

"Украинцы каждый день используют много оружия и боеприпасов, оружия как легкого, так и тяжелого, но потребление на поле боя, к сожалению, очень и очень велико, потому что высокий уровень агрессии с российской стороны, а потому нужно больше денег. Украинцы не могут победить без мощной поддержки со стороны всех союзников, и поэтому мы уже сейчас выбираем вкладывать больше денег в Фонд Украины", – сказала премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

До конца года Дания выделит на восстановление Украины миллиард евро.

А переданные Данией самоходные артиллерийские установки Caesar уже встали на боевое дежурство в Украине. Страна передала нашим ВСУ все свои САУ такого типа.