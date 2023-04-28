Резников заявил, что Caesar, полученные от Дании, становятся на боевое дежурство

Переданные Данией самоходные артиллерийские установки Caesar уже встают на боевое дежурство в Украине. Страна передала нашим ВСУ все свои САУ такого типа.

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О начале работы этих установок против государства-террориста на фронте в Украине сообщил на пресс-конференции министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что наше государство начало проект с Данией по поводу получения Caesar еще в августе 2022 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые "цезари" в Украину, производство Франция, но это датские "цезари", которые становятся на боевое дежурство", – сказал министр.

Напомним, еще в феврале 2023 года в Министерстве обороны Украины заявили, что Дания знает, что Украина сегодня борется за свободу всей Европы, и выразили благодарность за непреклонную поддержку. Какое именно количество установок получила Украина от Дании и сколько в целом этих САУ наше государство имеет на вооружении, не сообщалось.

CAESAR – французская самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях. Артиллерийской частью установки является гаубица калибром 155 мм и длиной ствола 52 калибра.

Уже в апреле министр обороны Королевства Дания Троэлс Лунд Поульсен заявил, что САУ CAESAR прибудут в Украину с уже обученными экипажами – бойцы ВСУ проходили тренировки за границей. Также министр анонсировал снабжение Копенгагеном Киева танков Leopard 1 – его в Дании рассчитывают начать до лета этого года. Также говорилось и о перспективе предоставления нашим защитникам Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Дания и Норвегия договорились о сотрудничестве по передаче Украине 8000 артиллерийских снарядов. Осло предоставит 155-мм артиллерийские снаряды, а Копенгаген – соответствующие взрыватели;

– также Дания отправит в Украину новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд крон (приблизительно $140 млн.). Он содержит среди прочего боеприпасы к стрелковому оружию, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты ПВО.

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