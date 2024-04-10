'Украинцы борются за свое существование': известные американцы призвали Конгресс США предоставить Украине финансирование

Известные американцы призвали своих политиков предоставить Украине обещанное финансирование. Около 35 знаменитостей обратились с соответствующим письмом к Конгрессу США.

Об этом сообщает CNN. Среди подписавшихся – актеры Шон Пенн, Вигго Мортенсен, Барбра Стрейзанд, Кэтрин Винник, Лиев Шрайбер, историки Филипс О'Брайен, Тимоти Снайдер, Сергей Плохий, политолог Фрэнсис Фукуяма, группа Imagine Dragons и многие другие звезды.

По мнению авторов обращения, если США позволит Украине проиграть, это повлечет за собой катастрофу и для самих украинцев, и для Америки.

"Украинцы борются за свое существование. Российские лидеры открыто говорят, что их цель – уничтожение украинского государства и украинцев как народа. Российские пропагандисты едва ли не каждый день угрожают геноцидом. Прямо сейчас Россия использует ракеты и бомбы, чтобы уничтожить прекрасный город Харьков, где когда-то проживало 1,5 миллиона человек, как ранее уничтожила Мариуполь, Алеппо и Грозный", – говорится в письме.

Авторы убеждены, что украинцы, сопротивляясь российской диктатуре, показывают, что демократия может защитить себя.

"Защищая свои границы, они защищают международный порядок и сдерживают хаос. Борясь с Россией наедине, они защищают Европу. Показывая, насколько тяжелы наступательные операции, украинцы уменьшают вероятность китайской войны на Тихом океане. Ведя обычную войну против ядерного государства, они уменьшают вероятность распространения. ядерного оружия и ядерной войны", – подчеркивают звезды.

Они утверждают, что вооруженные силы Украины защищают основные американские интересы.

"ВСУ делают вещи, которые американцы не могут сделать сами. Поглотив всю атаку России, они делают невозможными другие войны в Европе. Они сдерживают Китай, никоим образом не провоцируя Пекин. Показывая, что ядерному государству можно противостоять, они учат другие страны, что им не нужно создавать ядерное оружие. Два года украинцы защищали нас, как и свой народ", – отмечают авторы обращения.

Подписанты убеждены, что большинство американцев это понимают и хотят помочь Украине. И большинство избранных представителей тоже.

"Однако мы подводим украинцев. Прошло более 470 дней с момента принятия Конгрессом закона в поддержку Украины. Это большая часть времени с момента вторжения России в феврале 2022 года. За время нашего бездействия Россия возобновила свою армию. Она готовит новое наступление, испытывая Украину на всем фронте, и используя запрещенное химическое оружие, а именно газ CS, чтобы выгнать украинских солдат из окопов", – утверждают они.

Авторы обращения считают, что в случае победы России, Америка поймет, что потеряла.

"Все, что для нас делает Украина, можно вернуть назад. Если Украина терпит поражение, мы окажемся в гораздо более опасном мире. Это будет мир, где мы можем ожидать войны в Европе и войны в Азии. Мир без правил и мир, полный ядерного оружия. И тогда будет слишком поздно сделать то, что сейчас легко: помочь союзнику, который ведет борьбу своей жизни, приняв закон в Конгрессе", – убеждены они.

Подписавшиеся призывают проголосовать за финансовую поддержку, отмечая, что большая часть средств, в любом случае, остается в Соединенных Штатах.

"Израсходуйте примерно один 10 центов из доллара Пентагона, примерно один пенни из общего бюджетного доллара. Украинские солдаты делают для нас то, чего мы не можем сделать сами. Украина воюет сама, а не просит американских войск", – констатировали звезды.

По их мнению, Америка должна сделать минимум, чтобы поддержать Украину. В противном случае, никто не поверит, что США будут поддерживать кого-либо из партнеров в будущем.

"А украинцы – исключительные союзники. Они делают все возможное и каждый день несут болезненные человеческие потери. Но чтобы продолжать борьбу, им нужны вещи, которые только мы можем предоставить. Времени мало, и новые опасности могут наступить очень быстро. Вместе мы призываем Конгресс устроить правильно – прямо сейчас. Поддержите Украину", – резюмировали подписанты обращения.

Как сообщал OBOZ.UA, межпартийные баталии в США, связанные с выборами президента, надолго парализовали работу Конгресса США, который не смог принять закон о предоставлении Украине военной помощи, как просила администрация Джо Байдена. Республиканцы настаивают, что выделение многомиллиардного пакета должно состояться одновременно с усилением борьбы с нелегальной иммиграцией на южной границе страны. Демократы – против.

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