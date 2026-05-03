'Украинцы не обманывают': морпехи показали видео со сдавшимися в плен оккупантами на Херсонщине

Украинские морпехи обнародовали видео с российскими военными, которые добровольно сдались в плен на Херсонском направлении. Такое решение стало единственным шансом выжить после нескольких дней без воды, еды и связи с командованием.

Тем более военные опасались быть уничтоженными как украинскими, так и российскими дронами. Об этом сообщают бойцы 34-й отдельной бригады морской пехоты.

Речь идет о военнослужащих 331-го и 217-го полков 98-й воздушно-десантной дивизии РФ, которых взяли в плен в районе Антоновского моста. Во время переправы их подразделение понесло потери, часть бойцов утонула, а вооружение было потеряно.

После высадки на позиции военные остались без надлежащего укрытия и обеспечения. Они сообщают, что несколько дней находились фактически в изоляции, имея ограниченный запас воды и пищи. Попытки связаться с командованием не дали результата, а обещанная поддержка так и не поступила.

Пленные также утверждают, что их позиции обстреливали беспилотники, которые они идентифицировали как российские. Это создавало дополнительную опасность и заставило окончательно отказаться от дальнейшего сопротивления.

Российские военные рассказали, что решение сдаться они приняли после того, как услышали призывы с украинских дронов с громкоговорителями. Они вышли из укрытий с поднятыми руками и двигались по инструкциям, которые передавались дистанционно.

После сдачи их эвакуировали на подконтрольную Украине территорию, предоставили медицинскую помощь, еду и базовые бытовые условия. Военный отметил, что получил лечение после подрыва на мине.

"Когда нас уже перевели на эту сторону, нас осмотрел медик. Вот, подорвался на мине, положили гипс, вот, дали костелы, сейчас на них хожу. Отнеслись хорошо, с пониманием", – говорит российский пленный.

Пленные также заявили, что информация, которую им предоставляли в российской армии об обращении в украинском плену, не соответствует действительности. Они призвали других военных РФ не участвовать в боевых действиях или, по возможности, сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.

"То, что показывают в новостях, говорят, ты взял вот это все, переверни на сто процентов наоборот. Вот там пишут 1800 убитых украинцев, в реальности убитых столько русских, а не украинцев. Потому что у нас группа заезжала на наш тур, 53,200, мы ни одного украинца не видели", – заявил российский военный.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине на сегодня находятся в плену граждане из 48 стран, которые воевали на стороне российских оккупантов. А всего в армии страны-агрессора России идентифицировали более 28 тысяч иностранцев.

