УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Украинцы не обманывают": морпехи показали видео со сдавшимися в плен оккупантами на Херсонщине

Катя Помазан
War
2 минуты
7,5 т.
'Украинцы не обманывают': морпехи показали видео со сдавшимися в плен оккупантами на Херсонщине

Украинские морпехи обнародовали видео с российскими военными, которые добровольно сдались в плен на Херсонском направлении. Такое решение стало единственным шансом выжить после нескольких дней без воды, еды и связи с командованием.

Тем более военные опасались быть уничтоженными как украинскими, так и российскими дронами. Об этом сообщают бойцы 34-й отдельной бригады морской пехоты.

Речь идет о военнослужащих 331-го и 217-го полков 98-й воздушно-десантной дивизии РФ, которых взяли в плен в районе Антоновского моста. Во время переправы их подразделение понесло потери, часть бойцов утонула, а вооружение было потеряно.

После высадки на позиции военные остались без надлежащего укрытия и обеспечения. Они сообщают, что несколько дней находились фактически в изоляции, имея ограниченный запас воды и пищи. Попытки связаться с командованием не дали результата, а обещанная поддержка так и не поступила.

"Украинцы не обманывают": морпехи показали видео со сдавшимися в плен оккупантами на Херсонщине

Пленные также утверждают, что их позиции обстреливали беспилотники, которые они идентифицировали как российские. Это создавало дополнительную опасность и заставило окончательно отказаться от дальнейшего сопротивления.

"Украинцы не обманывают": морпехи показали видео со сдавшимися в плен оккупантами на Херсонщине

Российские военные рассказали, что решение сдаться они приняли после того, как услышали призывы с украинских дронов с громкоговорителями. Они вышли из укрытий с поднятыми руками и двигались по инструкциям, которые передавались дистанционно.

После сдачи их эвакуировали на подконтрольную Украине территорию, предоставили медицинскую помощь, еду и базовые бытовые условия. Военный отметил, что получил лечение после подрыва на мине.

"Украинцы не обманывают": морпехи показали видео со сдавшимися в плен оккупантами на Херсонщине

"Когда нас уже перевели на эту сторону, нас осмотрел медик. Вот, подорвался на мине, положили гипс, вот, дали костелы, сейчас на них хожу. Отнеслись хорошо, с пониманием", – говорит российский пленный.

Пленные также заявили, что информация, которую им предоставляли в российской армии об обращении в украинском плену, не соответствует действительности. Они призвали других военных РФ не участвовать в боевых действиях или, по возможности, сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.

"То, что показывают в новостях, говорят, ты взял вот это все, переверни на сто процентов наоборот. Вот там пишут 1800 убитых украинцев, в реальности убитых столько русских, а не украинцев. Потому что у нас группа заезжала на наш тур, 53,200, мы ни одного украинца не видели", – заявил российский военный.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине на сегодня находятся в плену граждане из 48 стран, которые воевали на стороне российских оккупантов. А всего в армии страны-агрессора России идентифицировали более 28 тысяч иностранцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВойна в УкраинеРоссия - страна-агрессорвоеннопленныепленные
Редакционная политика