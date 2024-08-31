Украинцы отыскали в Судже девушку, которую в РФ объявили 'пропавшей': что она сказала о 'СВО' и военных ВСУ. Видео

Украинские военные обнаружили в Судже 17-летнюю девушку, которую искали в РФ. Ульяна Кливер рассказала, что ее мать, инициировавшая розыск в соцсетях, оставила ее еще в роддоме, а выросла девочка вместе с бабушкой Зоей. Ульяна хорошо относится к Вооруженным силам Украины и понимает, что войну начало именно российское правительство.

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Ее историю рассказали в "ТРО Медиа", службе связей с общественностью Сил территориальной обороны ВСУ. Во время мониторинга российского сегмента соцсетей военные обнаружили объявление о розыске "пропавшей без вести" девочки.

28 августа защитники Украины нашли Ульяну в помещении школы-интерната в центре Суджи. Там она оказалась после того, как 20-го числа ее дом разрушили российские военные.

Девочка с бабушкой теперь вынуждена прятаться в подвале от авиационных ударов армии России.

"Меня может искать например мама. Я бы ей передала, что я в порядке, все хорошо. Если этого человека волнует, пусть он тогда успокоится. Папа, я не знаю где, мама уехала в первый же день вроде бы..." – рассказала Ульяна.

По ее словам, у них с бабушкой не было машины, чтобы эвакуироваться, на автобусе также решили не выезжать, поскольку посчитали, что события в Курской области ненадолго.

"Мы подумали, что это не так уж будет страшно, что через день это все пройдет. Но, как оказалось потом, украинские солдаты уже на нашей территории, и так мы оказались здесь", – говорит Ульяна.

Бабушка девочки рассказала, что украинские военные очень хорошо к ним относятся, чего она не ожидала.

"Украинские солдаты нас вообще не тревожат, они приезжают, уезжают, что-то свое делают и все. Никто никого не заставляет, мы здесь просто сидим и ждем, когда откроется хоть какой-то коридор. Украинские военные очень хорошие, привозят то продовольствие, то воду. Если бы не украинские военные, мы бы тут не протянули. "СВО", этот самый ужас, который начался 24 февраля 2022 года, начало наше правительство, русское", – сказала Ульяна.

Она также рассказала, что в школе учится на отлично, любит читать.

"Дом сгорел, дома больше нет, поэтому я взяла мои любимые книги. У меня все оценки за девять классов – это пять. Мы до 9 часов там, потому спускаемся вниз, потому что бомбежка. Вчера буквально три ракеты очень рядом приземлились и горит теперь через дорогу администрация. Это очень близко", – говорят девочка с бабушкой.

Они также выразили готовность уехать в Украину.

"Она (Ульяна. – Ред.) бы согласна уехать к вам в Сумы. И я. У нас дома нет вообще. ... Половина четвертого ночи 6-го августа. И пошло поехало. А дом разрушили на Спас, 20-го. Мы здесь бегали по подвалам туда-сюда, из одного здания в другое", – сказала бабушка девочки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на заседание Ставки главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные продвинулись в Курской области в сутки еще на два километра.

В DeepState отметили, что РФ вернула под свой контроль Коренево, куда ВСУ зашли еще 7 августа. К югу от поселка Силы обороны заняли село Краснооктябрьское на берегу реки Сейм.

По данным росСМИ, на Курщине ВСУ на днях уничтожили еще одну колонну российских войск, а также понтонную переправу в селе Званное.

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