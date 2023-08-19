Украинцы овладели Patriot за 10 недель вместо 10 месяцев, – командующий Воздушными силами Олещук

Западные партнеры рассчитывали, что программа подготовки украинских военных на ЗРК Patriot составит 10 месяцев. Однако наши воины прошли подготовку за 10 недель.

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Соответствующее заявление сделал командующий Воздушными силами ВС Украины Николай Олещук, выступая в эфире телемарафона "Єдині новини". Он подчеркнул, что в украинской армии есть высококвалифицированные офицеры, которые способны в короткое время овладеть техникой.

"Когда мы готовились на американский Patriot, была программа написана на 10 месяцев. После этого, как ребята приехали на обучение в США, инструктора приняли решение, что нашим ребятам достаточно 10 недель, чтобы овладеть этой техникой. Поэтому я горжусь персоналом Воздушных сил Украины", – сказал генерал-лейтенант.

Он рассказал, что в первые дни большой войны на встрече с президентом Владимиром Зеленским доложил, что наша ПВО нуждается в усилении.

"Тех сил и средств, которые у нас были в то время, было очень мало. Мы знали, что теми силами и средствами, которые есть, мы просто задачу не выполним", – отметил Олещук.

Сейчас противовоздушную оборону Украины удалось существенно продвинуть вперед благодаря военной помощи от стран-партнеров.

По словам Олещука, условно один NASAMS в составе 5-12 пусковых установок может заменить пять С-300.

"Если принять долевое участие уничтоженных целей, то если Воздушные силы более трех тысяч целей уничтожили, то долевое участие комплексов иностранного производства составляет более 600 целей. Я думаю, это высокий показатель", – добавил командующий Воздушными силами ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL, 19 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что в Дании и Нидерландах уже начались учения украинских пилотов по управлению истребителями F-16. Он не стал раскрывать подробностей, но указал, что в процесс подготовки входит изучение английского языка.

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