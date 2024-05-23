Украинцы показали, чем кормят на военных учениях в Польше и Франции: в сети разгорелись дискуссии. Фото

Украинские защитники рассказали о еде, из которой состоит их меню на военных учениях за границей. Некоторые были удивлены предоставленным угощением: кому-то качество питания пришлось по душе, а кого-то наоборот оставило недовольным.

Фото блюд, которыми кормят на учениях за границей, военные публикуют в сети. В частности, украинские защитники показали еду, которой их кормят во Франции.

В меню – рис, мясные блюда, молочные продукты, салаты, десерт и т.д.

Также военные рассказали о питании на учениях в Германии. "Прям шведский стол и куча гарниров, салатов и мяса/рыбы на выбор, и берешь ровно столько, сколько сможешь съесть, потому что выбрасывать пищу (то есть не доедать) не разрешали", – рассказала одна из военнослужащих.

В то же время отзывы защитников, которые учатся в Польше, противоречивы. Одни выражают недовольство, другие отмечают, что качество пищи в этой стране зависит от учебного центра.

В частности, один из военнослужащих возмутился тем, как его кормят в этой стране НАТО, и показал фото угощения: польский "борщ" (barszcz), булки-кайзерки, аналог украинских вареников пироги (pierogi) и "мюнхенские" колбаски.

"Если случилось так, что вы военнослужащий, и узнали что едете за границу на обучение – не спешите радоваться. Вашему вниманию, питание солдата из ВСУ на базе страны НАТО, а именно в Польше", – написал он.

Этот же военный отметил, что кроме того, предоставленной пищи недостаточно.

Другие в комментариях рассказали, что в других учебных центрах Польши кормят совсем другими блюдами.

"Парень тоже был на учениях в Польше, и кормили реально норм", "Скорее всего разные учебные центры, если так можно их назвать. Мой был под самой границей с немцами, то то, что на фото, узнал", – пишут они и добавляют фото еды.

Напомним, ранее пограничники на передовой сравнили украинские сухпайки и переданные Испанией и Великобританией. Все три, по словам защитников, "прошли пограничный контроль".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ показали фото подготовки новобранцев 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". По словам военных, тренировки ведут опытные воины, которые прошли через самые горячие направления фонта.

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