Знание и практика – главное оружие: в ВСУ показали подготовку новобранцев 93-й бригады. Фото

В Вооруженных силах Украины показали фото подготовки новобранцев в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Защитники заверили, что тренировки ведут опытные воины, которые прошли через самые горячие направления фонта.

Снимками 21 мая поделилась в Telegram пресс-служба Генерального штаба ВСУ. "Знание и практика – наше главное оружие", – подчеркнули в 93 ОМБр.

Новички проходят интенсивные тренировки у опытных инструкторов с боевым опытом, которые выполняли задачи в самых горячих точках российско-украинской войны. "Они как никто другой понимают, какие именно акценты следует делать в подготовке", – заявили представители бригады.

Воины уделяют много внимания тому, чтобы правильно донести и передать побратимам боевой опыт, потому что это залог эффективного уничтожения врага и сохранения при этом жизни и здоровья украинских защитников.

"После получения базовых знаний и навыков наши будущие специалисты проходят углубленную подготовку в соответствии со своей выбранной специальностью. А именно: пилотирование БПЛА, управление боевыми машинами, углубленное изучение средств связи, использование ПЗРК и ПТУР, минометов, специализированного оружия и так далее", – рассказали в 93 ОМБр "Холодный Яр".

Как писал OBOZ.UA, в учебных центрах Сухопутных войск ВСУ активно проводится обучение воинов, которые будут ликвидировать вражеские воздушные цели. Речь идет о БПЛА "Шахед", "Орлан", "Ланцет" и даже крылатых ракетах.

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