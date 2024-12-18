Украинцы сами должны решить, когда начинать переговоры с Россией, – Гили

Решение о том, когда начать переговоры об окончании войны следует принимать только Киеву. Ведь именно Украина, а не США или другая страна Запада, борется против российской агрессии.

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Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во время визита в Киев 18 декабря в блицинтервью Укринформу. Он ответил на вопрос, может ли новая администрация США повлиять на завершение войны.

"Именно украинцы сейчас воюют, и именно украинцам решать, когда начинать переговоры. И наша обязанность – и мы так и сделаем – стоять рядом с Украиной, в то время как вы воюете", – сказал Гили.

Он подчеркнул, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину независимо от этапа войны или переговоров.

"Мы будем стоять рядом с вами в то время, как вы сражаетесь, мы будем стоять рядом с Украиной в то время, как будут продолжаться переговоры, и главное – это то, что если бои прекратятся, наша поддержка продолжится", – подчеркнул министр.

Гили также сообщил, что Великобритания усиливает военную помощь Украине новым пакетом, включающим морские беспилотники, средства ПВО и артиллерия.

Кроме того, по его словам, оборонные ведомства обеих стран совместно разрабатывают планы поддержки Украины на весь 2025 год.

Напомним, в среду, 18 декабря, министр обороны Великобритании Джон Гили приехал с визитом в Киев, где встретился с главой МО Украины Рустемом Умеровым. По словам британского министра, основными темами их разговора была "военная помощь, которую мы оказываем и усиливаем, координация с другими международными союзниками, которую может усилить Великобритания, а также некоторые долгосрочные планы".

Как сообщал OBOZ.UA:

В том же интервью министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что для публичного рассмотрения возможной отправки в Украину международного миротворческого контингента еще не время. По его словам, это как "прыгать далеко вперед за то место, где мы сейчас".

17 декабря стало известно, что британское правительство выделило 35 млн фунтов стерлингов (около 44,4 млн долларов) на восстановление энергосистемы Украины и поддержку малозащищенных слоев украинского населения. Соединенное Королевство также ввело санкции в отношении России.

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