"Украинцы спасают россиян от россиян": в сети показали, как пленных оккупантов спускают в бомбоубежище во время тревоги. Видео
Российских оккупантов, которые находятся в лагере для военнопленных, перемещают в безопасные места во время воздушной тревоги. Таким образом украинцы фактически спасают россиян от российских ракет и дронов.
Эвакуируют в том числе раненых, которые не могут самостоятельно передвигаться. Об этом в Telegram сообщает проект "Хочу жить" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Всех пленных российских захватчиков, в том числе неходячих раненых, которые находятся в санчасти, прячут в убежище, чтобы по ним не прилетела российская ракета.
Авторы проекта отмечают, что с учетом военных преступлений российской оккупационной армии от "прилета" не застрахованы даже пленные россияне.
"Другими словами, украинцы спасают россиян от россиян", – говорится в сообщении.
Напомним, 26 июля страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В некоторых регионах раздались взрывы, а целью оккупантов был Староконстантинов в Хмельницкой области.
Ранее сообщалось, что в Одессе российская ракета попала в правую часть Спасо-Преображенского собора и пробила здание насквозь, до первого этажа. В результате собор получил значительные повреждения, а внутри начался пожар.
Как сообщал OBOZREVATEL, осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.
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