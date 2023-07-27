'Украинцы спасают россиян от россиян': в сети показали, как пленных оккупантов спускают в бомбоубежище во время тревоги. Видео

Российских оккупантов, которые находятся в лагере для военнопленных, перемещают в безопасные места во время воздушной тревоги. Таким образом украинцы фактически спасают россиян от российских ракет и дронов.

Видео дня

Эвакуируют в том числе раненых, которые не могут самостоятельно передвигаться. Об этом в Telegram сообщает проект "Хочу жить" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Всех пленных российских захватчиков, в том числе неходячих раненых, которые находятся в санчасти, прячут в убежище, чтобы по ним не прилетела российская ракета.

Авторы проекта отмечают, что с учетом военных преступлений российской оккупационной армии от "прилета" не застрахованы даже пленные россияне.

"Другими словами, украинцы спасают россиян от россиян", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 июля страна-террорист Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В некоторых регионах раздались взрывы, а целью оккупантов был Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что в Одессе российская ракета попала в правую часть Спасо-Преображенского собора и пробила здание насквозь, до первого этажа. В результате собор получил значительные повреждения, а внутри начался пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!