'Украинцы уже стали нацией Героев': в ГУР и СБУ трогательно поздравили защитников и защитниц в их праздник. Видео

1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц нашего государства. В этот день украинцы чтят память воинов, отдавших жизнь в борьбе за родную землю, и благодарят тех, кто стоит на защите страны сейчас.

Видео дня

И нынешние поколения защитников Украины достойно продолжают дело своих славных предков, проходя через самые страшные вызовы в новейшей истории нашего государства. С поздравлениями по случаю Дня защитников и защитниц к украинцам обратились в Главном управлении разведки, Службе безопасности и 12 бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Так, в ГУР поздравить защитников и защитниц с праздником решили пронзительным стихотворением о той трагедии, которую сейчас переживает Украина – и о тех, кто защищает родную землю от векового врага:

Рани моєї Вітчизни зшивають окопи.

За кордони моєї Вітчизни б'ються солдати.

І зачекалась земля вже – за териконами й за Перекопом.

Кому, як не мені, її визволяти?

Вуста моєї Вітчизни дихають волею.

Ворог моєї Вітчизни – мій особистий ворог.

І якщо я вже народився в цій країні героїв і воїнів,

То кому, як не мені, битись на цих просторах?

Тіло моєї Вітчизни скроплене кров'ю і болем,

Болем, який вже, мабуть, ніколи звідси не щезне,

Але серце моєї Вітчизни рветься до бою.

Бо я – це і є серце моєї Вітчизни.

Тем временем от СБУ с приветствием к защитникам и защитницам обратился глава Службы Василий Малюк.

Он отметил: во время войны этот день стал чем-то большим, чем праздник.

"Мы все чувствуем его сердцем – как особую благодарность тем, кто воюет и сдерживает российскую орду. И в то же время – как символ безоговорочной веры в нашу Победу. Каждый украинец прекрасно понимает, что цена нынешней битвы – жизнь и свобода, будущее нашего государства. Поэтому сегодня весь народ без преувеличения творит новую историю независимой Украины", – отметил Малюк.

Глава СБУ напомнил украинцам, что на самом деле для Украины война с Россией началась не в 2022-м и даже не в 2014-м: эта война длится столетиями. Однако, подчеркнул Малюк, именно поколениям, живущим на украинской земле сейчас, выпала судьба поставить в этой войне точку – и это, заверил он, непременно будет сделано.

"Вместе с побратимами Служба безопасности Украины вносит значительный вклад в Победу: даем отпор врагу не только внутри страны, но и на поле боя. А еще – постепенно переносим войну на территорию РФ. И теперь там регулярно пылают военные аэродромы и взлетают в воздух арсеналы оружия , а статистика вражеских потерь – как техники, так и личного состава – постоянно растет. Все это – результат сверхусилий и мужества лучших сыновей и дочерей, погибших на войне. И боремся за всех, кто ждет освобождения из российского плена", – подчеркнул глава СБУ.

Он добавил: война закалила украинцев. Необходимость защищать свое право на существование превратила украинский народ в нацию Героев. А каждый сантиметр украинской земли стал местом подвига.

"И если раньше мы знали своих Героев преимущественно по истории, то сегодня они воюют плечом к плечу с нами. Поздравляю вас с праздником, побратимы и сестры! Пусть наши усилия для достижения Победы как можно быстрее увенчаются успехом! Слава Украине!" – резюмировал Малюк.

В СБУ также показали эпичные кадры с украинскими воинами, фоном для видео выбрали песню Козака Сиромахи с красноречивым названием "Вистоїмо".

Воины же легендарной бригады "Азов" акцентировали внимание на том, что именно мужество и самопожертвование украинских воинов дарят украинцам каждый новый день и возможность жить. Многие воины за это платят собственными жизнями.

"Сегодня украинцы встретили еще одно утро в собственном государстве. Каждый спокойный завтрак защищен тревожным рассветом в окопе под плотным вражеским обстрелом. На каждый восход смотрят флаги над могилами тех, кто этот восход больше никогда не увидит. Десятки тысяч защитников, несмотря ни на что, продолжают сдерживать зло, которое стремится отобрать у нас самое дорогое. Всегда помните их имена и лица. Чтите их чин и жертву, которую они отдали и отдают за Украину. Никто кроме нас самих не защитит наши главные ценности – человечность и любовь к свободе", – отметили в "Азове".

Эти пронзительные слова воины сопроводили не менее пронзительным видео, что зафиксировало ожесточенные сражения с врагом. Фоном для этих кадров стала "Молитва Украинского националиста", которая была написана в первой половине 20 века краевым проводником ОУН Осипом Мащаком – и которая сохраняет свою актуальность и почти сотню лет спустя.

Напомним, ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский отметил подвиг защитников в войне и вручил награды.

Также в знак памяти о погибших героях 1 октября в Киеве на десять минут остановили движение.