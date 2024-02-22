Кажется, путин решил по максимуму использовать паузу с оказанием помощи Украине от США, и будет валить на всех участках фронта две недели по максимуму. Это неприятно, но неплохо.

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1. Як мінімум розвідка у нього працює явно не дуже добре. Це і принципі було ясно в 2022 під час вторгнення. Відсутність американських пакетів відчутна для нас, але сюрпризи в нас також ще є.

2. Активне сточування військ об нові Авдіївки може зруйнувати його плани по генеральному наступу на Харків ближче до літа. Так м'яса в нього багато, але пускати в хід стає важче. Саме тому зараз на фронт прибуло багато різних найманців зі всього світу. Ще два тижні наша розвідка фіксувала малайзійців під Донецьком.

Може виявитися так, що на фоні масштабних втрат нових мобілізованих сил вистачить тільки на підтримку лінії фронту.

3. Ніхто зараз не робить більшого внеску в отримання нового пакету допомоги від США для нас чим путін. Його масштабний наступ виставляє республіканців безвідповідальними ідіотами, завдаючи серйозного удару по їх рейтингам.

Буде важко. Потім буде легше. Два тижні мінімум будуть дуже складні. Мобілізуйтесь своїми ресурсами. Донатьте. Вступайте в ЗСУ.

Без цього перемоги не буде.