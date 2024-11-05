'Укрепят оборону': Австралия передаст Украине 14 скоростных катеров

Австралия объявила о передаче Украине 14 скоростных катеров с жестким корпусом стоимостью 14 миллионов долларов. Этот новый пакет помощи станет очередным шагом в поддержке обороноспособности Украины на фоне продолжающейся российской агрессии, особенно в критически важной морской и прибрежной зонах.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Австралии. Катера, которые поступят от Сил обороны Австралии, обеспечат украинским военным высокую скорость, маневренность и оперативную мобильность. Это позволит значительно укрепить морскую оборону страны, выполняющую чрезвычайно важную роль в защите от атак со стороны Черного моря.

"Австралия по-прежнему твердо отдана поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией. Это в пользу Австралии, и это верно. Украина продемонстрировала свою способность отражать продолжающиеся атаки России с Черного моря. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в жизненно важную морскую оборону с помощью этого нового пакета", – заявил заместитель премьер-министра Ричард Марлз.

В Посольстве Украины в Австралии выразили глубокую благодарность за оказанную помощь, отметив, что эти катера с жестким корпусом значительно укрепят морские позиции Украины.

С начала полномасштабного вторжения России Австралия предоставила Украине военную помощь на сумму более 1,3 миллиарда долларов США, а общая поддержка составила 1,5 миллиарда долларов.

Объявление о передаче катеров стало продолжением предварительных вкладов в развитие морского потенциала Украины, включая строительство надувных лодок с жестким корпусом, о чем заявил вице-премьер-министр во время визита в Украину в начале этого года.

Ранее сообщалось, что Австралия объявила о намерении передать Украине 49 танков Abrams. Это часть пакета военной помощи на сумму 245 млн. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года Австралия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 250 млн. долларов. Это ее самый большой пакет с начала полномасштабной войны.

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