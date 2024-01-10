'Укроборонпром' начинает партнерство с оборонными компаниями Литвы: что это значит

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" начинает партнерство с четырьмя литовскими компаниями, занимающимися инновационными разработками и производством в военной сфере. Документы были подписаны сегодня, 10 января, в рамках визита в Вильнюс президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома в Telegram. Речь идет о компаниях NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe и DMEXS. Они специализируются на создании прицелов, в частности, тепловизионных, современных систем дистанционного инициирования подрыва, средств РЭБ, связи и так далее.

"Я благодарен президенту Украины, Офису президента и нашему министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности за большую работу, проведенную предварительно для достижения договоренностей с нашими новыми балтийскими партнерами", – отмечает генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

По его словам, компания продолжает работать над углублением сотрудничества отечественной оборонки с инновационными иностранными компаниями, в частности, в сфере РЭБ и беспилотных систем.

"Это приближает нашу победу и способствует дальнейшему развитию отечественного ОПК на пути создания в Украине Арсенала свободного мира", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 200 млн евро. В него войдут, в частности, боеприпасы, генераторы, системы детонации и бронетранспортеры М-577.

Кроме того, в минобороны Литвы заявили о завершении ремонта первых танков Leopard 2, которые вскоре вернутся на фронт в Украину. Литовские военные показали их на Гайжюнском полигоне.

Как сообщалось, ремонтом украинской бронетехники с 2023 года занимается компания Lithuania Defense Service (LDS).

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