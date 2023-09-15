Укрощали 'металлических акул': украинские морские пограничники прошли обучение на катерах Береговой охраны в США. Видео

Военнослужащие из Украины, работающие в морской охране ГПСУ, теперь могут получить обучение в Соединенных Штатах. Они успешно освоили навыки управления и эксплуатации небольших патрульных катеров с именами "Fearless" ("Бесстрашный") и "Defiant" ("Непокорный").

Об этом сообщает ГПСУ. Пограничники самостоятельно управляли катерами как на речных участках, так и в океане.

В течение 10 дней украинские пограничники проходили обучение в штате Луизиана на базе компании Metal Shark, которая является производителем катеров этого типа. Известно, что эти катера являются быстрыми, маневренными и очень низкими по шуму. Defiant и Fearless оснащены передовыми системами навигации, управления, пожаротушения и камерами слежения.

Пограничники проявили свои навыки, управляя этими катерами как на речных участках, так и в открытом океане.

"Катера очень легки в управлении, но вместе с тем очень чувствительны — буквально на несколько градусов возвращаешь штурвал и катер уже мгновенно маневрирует. Так же почти с места набирает скорость. И работают относительно не громко: очень тихо на малом ходу, а на холостом вообще — фактически не слышно",— делится впечатлениями мастер-старшина Андрей на псевдо "Булат".

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Представители ГНСУ выразили благодарность американским партнерам за возможность учиться на таких надежных "акулах", которые будут отличными помощниками в охране и защите государственной границы Украины.

Как сообщил OBOZREVATEL, военно-морские силы ВС Украины получили еще один малый бронированный артиллерийский катер, которому присвоено название "Буча". Судно военным передал лично главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

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