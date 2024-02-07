"Укрзалізниця": пассажиров, не успевших на поезда, допустят на следующие рейсы в течение суток

"Укрзалізниця" допустит пассажиров, не успевших на поезда из-за воздушной тревоги, на следующие рейсы в течение суток. У компании готовы найти свободные места на таких рейсах.

Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". Там рассказали, что, пока в Украине продолжается масштабная воздушная тревога, поезда продолжают движение, "несмотря ни на что".

Посадка и высадка осуществляется через подземные переходы при их наличии, ожидание рейсов – обязательно в укрытиях, заявили в УЗ.

"Напоминаем пассажирам, которые не успели на поезда из-за длительной воздушной тревоги по разным регионам, что проводники и стюарды "Укрзалізниці" допустят вас на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток. Мы готовы помочь найти свободные места на таких рейсах", – говорится в сообщении национального перевозчика.

Чтобы сесть на следующий рейс, необходимо связаться с онлайн-поддержкой УЗ в Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages, приложении или по телефону 0 800 503 111.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На рассвете РФ подняла в небо 11 бомбардировщиков Ту-95 с аэродромов Оленья в Мурманской области и Моздока в Северной Осетии, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

– В ряде городов Украины раздались взрывы. Россия устроила очередную массированную атаку, применив среди прочего баллистические ракеты. Громко было в Киеве и области, Харькове, на Черкасчине, Николаевщине, Днепропетровщине та Львовщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!