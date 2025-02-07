'Улицы Часова Яра стали для оккупантов настоящим адом': в Нацгвардии показали, как уничтожают захватчиков. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины продолжают выполнять боевые задания, среди прочего, на Краматорском направлении фронта. На этот раз они продемонстрировали, как уничтожают оккупантов в городе Часов Яр.

Видео дня

Видео опубликовано в официальном Telegram-канале командующего НГУ Александра Пивненко. Он подчеркнул, что на кадрах – лишь часть работы бойцов роты ударных беспилотных авиационных комплексов 18-й Славянской бригады.

Защитники показали мастерские и меткие удары по укрытиям российских захватчиков, которые те обустроили среди городских зданий.

Нацгвардейцы отмечают, что улицы Часова Яра стали для пехоты армии РФ настоящим адом.

"И даже в немногочисленных укрытиях захватчикам нет покоя – ведь и там их находят и "минусируют" операторы ударных FPV-дронов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Объединенного территориального управления "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что в Часовом Яру войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ. Оккупанты совершают штурмовые действия из района Северный, продвигаясь к центральной части города под прикрытием дымовой завесы.

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