Умер народный депутат Олег Макаров

Умер народный депутат Украины девятого созыва Олег Макаров. В Верховную Раду он попал от партии "Голос" и исполнял обязанности секретаря Комитета по вопросам правовой политики.

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О его смерти сообщила пресс-служба Парламента, выразив соболезнования от имени руководства Верховной Рады, аппарата и всех народных депутатов. "Руководство Верховной Рады Украины, ее аппарата и народные депутаты Украины с глубокой печалью восприняли известие о смерти Олега Макарова — народного депутата Украины девятого созыва", – говорится в сообщении.

Олег Анатольевич Макаров родился 24 июля 1965 года в Киеве и посвятил свою жизнь правовой сфере и служению общине.

В правовой сфере он являлся известной фигурой: судебный юрист, общественный деятель и многолетний партнер юридической фирмы, где занимал должность управляющего партнера с 1992 года. У него также был значительный опыт в адвокатуре и занимал должности заместителя председателя Дисциплинарной палаты Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

В 2015 году Олег Макаров присоединился к Этической комиссии Всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины" и был активным членом правления этой организации, отстаивая этические стандарты профессии.

В составе Верховной Рады Олег Макаров исполнял обязанности секретаря Комитета по правовой политике. До избрания в Парламент Макаров работал в Киевском городском совете VIII созыва, где возглавлял комиссию по регламенту и депутатской этике, внедряя важные принципы профессиональной этики.

В марте стало известно, что украинский политик Геннадий Москаль скончался после тяжелой болезни. Ему было 73 года.

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