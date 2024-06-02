Умер от ранений: война забрала военнослужащего Андрея Калинюка из Кировоградской области. Фото

Украина продолжает терять на фронте своих лучших сыновей. В воскресенье, 1 июня, в результате ранений умер Андрей Калинюк, воин 1988 года рождения.

Об этом сообщили в Новмиргородской громаде на Кировоградщине. Похоронят Андрея Калинюка в Харьковской области 3 июня 2024 года.

"Уважаемая община! Со скорбью сообщаем об очередной потере Новомиргородщины и всей Украины. 01 июня 2024 в результате ранений полученных при выполнении задач по защите целостности и суверенитета государства на территории Харьковской области, умер житель нашего города Калинюк Андрей Васильевич 1988 года рождения", – говорится. в сообщении.

В громаде также выразили искренние соболезнования семье и близким покойного защитника.

"Помним каждого, кто встал на защиту Родины и навеки остался в строю", – резюмировали в громаде.

Напомним, на днях стало известно, что на фронте погибла известная парамедикиня "Госпитальеров" Ирина "Чека" Цыбух. Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Якименко. Воину навсегда останется 50 лет.