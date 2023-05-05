Умерла школьница, пострадавшая в результате удара РФ по Краматорску: медики неделю боролись за ее жизнь

Утром 5 мая стало известно, что школьница, пострадавшая в результате удара РФ по Краматорску, скончалась в больнице. Елизавету Невару вместе с мамой с тяжелыми ожогами госпитализировали 29 апреля, когда российская ракета прилетела в дом семьи.

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Медики в течение недели боролись за жизнь ребенка, однако спасти не смогли. О смерти Елизаветы сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Девочка, которая была ранена в результате российского удара по Краматорску 29 апреля, скончалась в больнице", – отметил городской голова.

По данным издания Kramatorsk Post, Лизе Неваре было всего 16 лет.

"Лиза Невара – дочь известного в Краматорске врача-отоларинголога Джона Невары. Год назад они эвакуировались в Черкасскую область, где Джон Викторович возглавил сельский фельдшерский пункт, но 8 марта этого года врач внезапно умер. Очевидно, после этого девушка вынуждена была вернуться из эвакуации в Краматорск", – пишет издание.

Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска атаковали Краматорск на Донетчине. В результате атаки, осуществленной с помощью иранских дронов-камикадзе, были повреждены 3 частных дома. В доме, где находились Лиза и ее мама Елена, начался мощный пожар. Обеих с тяжелыми ожогами госпитализировали, состояние пострадавших медики оценивали как сверхтяжелое.