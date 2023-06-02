'Уничтожаем недоимперию!' Историк, вставший на защиту Украины, поделился увиденным на фронте. Фото

После полномасштабного вторжения России в Украину защищать свою страну ушли многие – от профессиональных военных до людей, только слышавших о войне. Так, бойцом 5-й Слобожанской бригады НГУ стал бывший историк Тарас с позывным "Гордием".

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Об этом стало известно отделение информации и коммуникации Восточного НГУ. Защитник Украины обстоятельно описал свои фронтовые будни и рассказал, как "уничтожает недоимперию".

"Гордий потому, что деда звали Гордей, он вернулся с фронтов Второй мировой почти невредимым. Такой вот предрассудок, но он работает", – объяснил происхождение своего позывного Тарас.

Как рассказал сам военный, по образованию он историк. В 90-е Тарас хотел быть либо экономистом, либо спортсменом.

"С историей по окончании универа не сложилось, хотя я ее сейчас знаю лучше, чем тогда, когда только окончил ВУЗ. Прокормить себя и семью по специальности было сложно, поэтому работал на разных работах, последняя – мастером цеха большой типографии", – вспоминает Тарас и зажигает сигарету, пряча огонек ладонями, как делают все, кто был на передовой

Боец рассказал, что всегда считал Россию врагом, потому что профессионально знает историю и помнит все ужасающие примеры российских преступлений.

"Я знал, что будет вторжение. Я с юности имел отношение к националистическим кругам, неоднократно был на выучках. С октября 2022 – го мы тренировались, готовились выполнять диверсионные задания в тылу врага". Неожиданно для нас (националистических кругов – Ред.), Харьков не сдали, патриоты отстояли город, враг был отброшен. Все собратья с тех пор воюют на передовой. разных подразделениях, но из наших никто не остался в тылу", – рассказывает Тарас.

24 февраля Тарас "Гордий" сразу решил пойти на войну.

"Надел броник, разгрузку и уехал на согласованную точку сбора. Нам выдали оружие и мы вышли на позицию ждать прорыва врага в город. Но, к счастью, он не состоялся, и на следующий день нам было предложено стать частью 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии. И понеслось", – рассказал он.

Военный добавил, что наиболее приятные эмоции у него были, когда он видел украинских людей на оккупированных территориях, которые радостно встречали защитников.

"Как нас встречали гражданские в деоккупированных селах и городах! Слезы счастья, благодарность, мы даже плакали вместе с ними. Удивило полное отсутствие женщин и девушек, их тщательно скрывали, большинство из них первый раз вышли из домов только тогда, когда мы уже зашли. Ну, вы знаете, как с женщинами себя вела русня", – объяснил он.

Тарас рассказал и о личных планах на послевоенное время.

"В историю как науку возвращаться не планирую. Мы по всей стране сейчас занимаемся практической историей, уничтожаем недоимперию. Скорее всего, социализироваться у меня не получится. Я уже не мыслю себя без армии. Попробую себя в какой-нибудь частной военной компании, не российской, конечно. Спрос на украинских воинов всегда был, казаков вспомните, а сейчас стал еще выше. Потому что украинцы умеют воевать", – рассказал защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный по имени Руслан, в прошлом году во время обстрела Харькова потерявший ногу, после реабилитации решил снова вернуться на службу. Защитник служил в Военной службе правопорядка ВС Украины.

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