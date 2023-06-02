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"Уничтожаем недоимперию!" Историк, вставший на защиту Украины, поделился увиденным на фронте. Фото

Анастасия Ковалева
War
3 минуты
4,9 т.
'Уничтожаем недоимперию!' Историк, вставший на защиту Украины, поделился увиденным на фронте. Фото

После полномасштабного вторжения России в Украину защищать свою страну ушли многие – от профессиональных военных до людей, только слышавших о войне. Так, бойцом 5-й Слобожанской бригады НГУ стал бывший историк Тарас с позывным "Гордием".

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Об этом стало известно отделение информации и коммуникации Восточного НГУ. Защитник Украины обстоятельно описал свои фронтовые будни и рассказал, как "уничтожает недоимперию".

"Уничтожаем недоимперию!" Историк, вставший на защиту Украины, поделился увиденным на фронте. Фото

"Гордий потому, что деда звали Гордей, он вернулся с фронтов Второй мировой почти невредимым. Такой вот предрассудок, но он работает", – объяснил происхождение своего позывного Тарас.

Как рассказал сам военный, по образованию он историк. В 90-е Тарас хотел быть либо экономистом, либо спортсменом.

"С историей по окончании универа не сложилось, хотя я ее сейчас знаю лучше, чем тогда, когда только окончил ВУЗ. Прокормить себя и семью по специальности было сложно, поэтому работал на разных работах, последняя – мастером цеха большой типографии", – вспоминает Тарас и зажигает сигарету, пряча огонек ладонями, как делают все, кто был на передовой

Боец рассказал, что всегда считал Россию врагом, потому что профессионально знает историю и помнит все ужасающие примеры российских преступлений.

"Я знал, что будет вторжение. Я с юности имел отношение к националистическим кругам, неоднократно был на выучках. С октября 2022 – го мы тренировались, готовились выполнять диверсионные задания в тылу врага". Неожиданно для нас (националистических кругов – Ред.), Харьков не сдали, патриоты отстояли город, враг был отброшен. Все собратья с тех пор воюют на передовой. разных подразделениях, но из наших никто не остался в тылу", – рассказывает Тарас.

24 февраля Тарас "Гордий" сразу решил пойти на войну.

"Надел броник, разгрузку и уехал на согласованную точку сбора. Нам выдали оружие и мы вышли на позицию ждать прорыва врага в город. Но, к счастью, он не состоялся, и на следующий день нам было предложено стать частью 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии. И понеслось", – рассказал он.

Военный добавил, что наиболее приятные эмоции у него были, когда он видел украинских людей на оккупированных территориях, которые радостно встречали защитников.

"Как нас встречали гражданские в деоккупированных селах и городах! Слезы счастья, благодарность, мы даже плакали вместе с ними. Удивило полное отсутствие женщин и девушек, их тщательно скрывали, большинство из них первый раз вышли из домов только тогда, когда мы уже зашли. Ну, вы знаете, как с женщинами себя вела русня", – объяснил он.

Тарас рассказал и о личных планах на послевоенное время.

"В историю как науку возвращаться не планирую. Мы по всей стране сейчас занимаемся практической историей, уничтожаем недоимперию. Скорее всего, социализироваться у меня не получится. Я уже не мыслю себя без армии. Попробую себя в какой-нибудь частной военной компании, не российской, конечно. Спрос на украинских воинов всегда был, казаков вспомните, а сейчас стал еще выше. Потому что украинцы умеют воевать", – рассказал защитник.

"Уничтожаем недоимперию!" Историк, вставший на защиту Украины, поделился увиденным на фронте. Фото
"Уничтожаем недоимперию!" Историк, вставший на защиту Украины, поделился увиденным на фронте. Фото
"Уничтожаем недоимперию!" Историк, вставший на защиту Украины, поделился увиденным на фронте. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, военный по имени Руслан, в прошлом году во время обстрела Харькова потерявший ногу, после реабилитации решил снова вернуться на службу. Защитник служил в Военной службе правопорядка ВС Украины.

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