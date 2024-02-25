'Уничтожаем врага': Буданов раскрыл цель спецопераций ГУР в Судане

Украинские спецслужбы все чаще стали проводить операции в африканской стране Судан. Их цель – ликвидация врага везде в мире, где это возможно.

Об этом в комментарии для OBOZ.UA на форуме "Украина. Год 2024" рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Видео соответствующих спецопераций периодически появляются в сети.

"Цель – борьба за влияние Украины в мире и уничтожение противника на всех возможных территориях", – подчеркнул глава украинской разведки.

Напомним, в начале февраля спецназовцы ГУР Минобороны взяли в плен наемников российского ЧВК "Вагнер" в Судане. Они признались, что были отправлены в эту страну для того, чтобы свергнуть правительство. "Вагнеровцы" занимались, в частности, и вербовкой в свои ряды местного суданского населения.

Издание Kyiv Post опубликовало видео допроса наемников и напомнило, что глава ГУР Кирилл Буданов в мае 2023 пообещал "уничтожать российских военных преступников в любой точке мира", а кампания в Судане, очевидно, является частью этой задачи.

В ноябре 2023 года в сети также публиковали видео, на котором украинские спецназовцы "охотятся" на наемников террористической кремлевской ЧВК "Вагнер" в Судане.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 сентября издание CNN приписало военной разведке Украины серию дроновых ударов и наземную операцию в Судане. Речь шла об атаках на боевиков "Сил скорой поддержки", поддерживаемых "Вагнером".

Как оказалось впоследствии, ГУР действительно проводило операцию в Судане, где боролось с силами, поддерживающими "вагнеровцев".

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