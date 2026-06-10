Уничтожен или нет? В каком состоянии Чонгарский мост после украинских атак. Спутниковые фото

Чонгарский мост, соединяющий материковую часть Украины с временно оккупированным Крымом, получил повреждения в результате атак в июне 2026 года. В центральной части сооружения зафиксированы следы поражений.

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Движение через переправу и прилегающие маршруты периодически меняется или ограничивается. Об этом сообщает проект "Схемы" Радио Свобода и анализ спутниковых снимков Planet Labs.

После атаки в ночь на 7 июня на спутниковых снимках зафиксированы темные пятна в центральной части Чонгарского моста, которые могут свидетельствовать о повреждении дорожного полотна или конструкций. Рядом с мостом замечено развертывание понтонной переправы, что указывает на подготовку резервного маршрута.

9 июня сообщалось о новом ударе беспилотниками, после которого движение через мост было временно перекрыто. Представители оккупационных властей заявляли о повреждении и закрытии проезда, однако впоследствии в местных чатах появлялись сообщения о частичном восстановлении движения и перенаправлении транспорта через альтернативные маршруты.

Ситуация на переправе остается нестабильной, а движение может меняться в зависимости от обстановки по безопасности и решений военных и административных структур. Официального независимого подтверждения полного уничтожения моста пока нет.

Напоминаем, что Украина атаковала дроном-камикадзе мост вблизи Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области, который служил въездом в Крым. В результате атаки было повреждено мостовое полотно, из-за чего оккупанты перекрыли въезд маршрут на полуостров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское военное командование вынуждено пойти на радикальные меры из-за регулярных и точных ударов украинских сил по ключевым логистическим узлам. Движение военных грузов по главным автомагистралям, связывающим материковую Россию с оккупированным Крымом, полностью заблокировано.

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