Уничтожен объект связи врага: 'Атеш' устроил диверсию в российском Липецке. Фото и видео

В российском Липецке уничтожен объект военной связи, который использовали силы РФ. Диверсию провели агенты подпольного движения, в результате чего нарушена передача данных и координация подразделений.

Поражение инфраструктуры, связанной с арсеналом и военным аэродромом, может повлиять на управляемость российских сил в регионе. Об этом сообщает "АТЕШ".

По данным движения, агенты провели диверсионную акцию в Липецке, в результате которой была уничтожена башня связи, которая использовалась для передачи данных и координации силовых структур ВС РФ.

В зоне действия уничтоженного объекта расположены 924-й центр боевого применения и переучивания личного состава подразделений беспилотной авиации, военный аэродром "Липецк", а также 260-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

Отмечается, что нарушение связи вблизи арсенала может осложнить работу военных структур и снизить уровень координации подразделений. Подобные башни обеспечивают как основные, так и резервные каналы служебной и военной связи, поэтому их уничтожение приводит к перебоям в передаче информации и ухудшению управляемости.

"Даже в глубоком тылу РФ критическая инфраструктура остается уязвимой. Каждый такой объект – часть системы, работающей на войну, и ее уничтожение – прямой удар по способности противника координировать действия и оперативно реагировать", – отметили в "АТЕШ".

Также сообщается, что агент, совершивший диверсию, присоединился к движению после агитационной акции в Липецке в начале года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что агенты "Атэш" устроили новую диверсию в России. Они сожгли электровоз, с помощью которого для оккупантов, воюющих на Сумском направлении, поставляли боеприпасы и технику.

