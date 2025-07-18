Уничтожение диверсантов и бои в Донецкой области: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому об оперативной ситуации на фронте. Основное внимание сосредоточено на обороне Покровского направления и других участков в Донецкой области, где РФ ведет наиболее интенсивные атаки.

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Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале, а также поблагодарил все подразделения за стойкость. По его словам, именно в Донецкой области сконцентрировано больше всего усилий оккупанта.

"Отдельно хочу отметить за бои именно на Покровском направлении наших воинов Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем. Новопавловское направление: воины 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка – спасибо вам!" – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что украинские силы дают мощный огневой отпор каждой попытке врага прорваться вперед. Особое внимание уделено уничтожению российских диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются проникнуть в украинские города и села – ни одна такая группа не будет иметь шансов на выживание.

Сегодня также состоялось совещание с участием главнокомандующего Сирского и министра обороны Дениса Шмыгаля, на котором обсудили силы и средства, необходимые для эффективного уничтожения противника, и усиление украинских дальнобойных ударов. "Максимально обеспечим", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, ситуация в приграничных районах Сумщины и Харьковщины остается сложной, тогда как российская армия продолжает терроризировать гражданских на Херсонщине и Николаевщине ударами дронов. Президент пообещал, что Украина будет отвечать ощутимо.

"Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских различными типами дронов. Будем отвечать им ощутимо. Спасибо всем, кто обеспечивает Украине необходимые боевые результаты!" – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что звено боевых медиков в рядах Сил обороны нуждается в значительном усилении. На стабилизационных пунктах на фронте не хватает медиков, есть проблема также с эвакуацией раненых с позиций на "нуле".

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