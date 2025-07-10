'На стабпунктах не хватает медиков': Сырский провел совещание по проблемным вопросам военной медицины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что звено боевых медиков в рядах Сил обороны требует значительного усиления. На стабилизационных пунктах на фронте не хватает медиков, есть проблема также с эвакуацией раненых с позиций на "нуле".

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Об этом он написал на своем канале в Telegram в четверг, 10 июля. Генерал отметил, что провел отдельное совещание, на котором были "определены проблемные вопросы военной медицины и проработаны пути их решения".

По словам главкома, одно из первоочередных требований – улучшить состояние полевой медицины. В условиях современной войны для медицинской эвакуации с переднего края необходимо использовать, в частности, и беспилотные системы.

Кроме того, как сообщил военачальник, уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению, однако на стабпунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно – боевых медиков, требует значительного усиления.

"Чтобы решить эту кадровую проблему, по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП. Но этого недостаточно, поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский рассказал, что в июне 2025 года каждая третья пораженная цель российских оккупационных войск – на счету Сил беспилотных систем. В целом группировка СБС в течение первого месяца лета поразила более 19,6 тысячи российских целей, а уничтожила – 5024.

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