Каждая третья сбитая цель на счету СБС: Сырский ошеломил статистикой за июнь

В июне 2025 года каждая третья пораженная цель российских оккупационных войск – на счету Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. В целом группировка СБС в течение первого месяца лета поразила более 19,6 тысяч российский целей, а уничтожила – 5024.

Видео дня

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский на своей странице в Facebook в среду, 9 июля. Генерал проинформировал, что заслушал доклад нового командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди о результатах, которые демонстрирует СБС.

В частности, по словам Сырского, в течение прошлого месяца обезврежено 88 российских танков, 129 боевых бронированных машин, 427 артиллерийских систем, 31 реактивная система залпового огня (РСЗО).

Что касается личного состава российского войска, то на счету группировки СБС – всего более 4,5 тысяч "выведенных из строя" россиян. Из них 2548 оккупантов были ликвидированы.

Среди наиболее действенных подразделений Сил беспилотных систем, подчеркнул главнокомандующий, "Птахи Мадяра", "Феникс", "Ахиллес", "Nemesis", "Степные хищники", "Рарог".

"Синергия подразделений СБС и "Линии дронов", объединенных в одну группировку, дает хороший результат по пораженным целям", – отметил Сырский.

Военачальник добавил, что всячески поддерживает развитие применения дронов-перехватчиков.

"Чем больше у нас будет их и обученных экипажей, чем глубже эшелонируем основные направления – тем спокойнее будут спать украинцы в тыловых городах", – считает Сырский.

В то же время главком признал, что армия РФ также совершенствуется и улучшает характеристики своих ударных БпЛА. По его словам, враг меняет тактику, активно использует оптоволокно, искусственный интеллект, машинное зрение для FPV, конструирует "герани" с турбореактивным двигателем.

Сырский заверил, что ВСУ "готовят эффективное противодействие, будут задействовать инновационные проекты БпС".

Как сообщал OBOZ.UA, на Новопавловском направлении украинские операторы 413-го батальона "Рейд", который входит в состав Сил беспилотных систем, уничтожили редкую реактивную систему залпового огня М1991 северокорейского производства. Это аналог советской 220 мм РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!