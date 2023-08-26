23 серпня відбулася подія, яку можно порівняти з потопленням Крейсера Москва.

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Ракетою українського виробництва класа Нептун, наземного базування було знищенно новітнє російське ППО.

Увесь сенс в тому, що КБ Луч вдалося модифікувати ракету Нептун під такі задачі, а це означає, що Україна вперше отримує зброю класу Земля-Земля такої дальності, потужності та точності, ще й власного виробництва.

По секрету додам, що проект розпочався ще 15 березня 2022 року у бункері ГК Валерія Залужного. Мені пощастило бути свідком.

Можна тільки подякувати усім, хто був залучений до такого проекту від стадії виробництва до застосування. Так і Переможемо.