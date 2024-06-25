С конца апреля Силы обороны Украины систематически наносят удары по российскому ПВО на территории Крыма. Преимущественно с помощью баллистических ракет комплекса ATACMS уничтожено десятки пусковых установок, РЛС и транспортно-заряжающих машин. Особенно пострадала от этого 31 дивизия ПВО, но в ключе выбивания российской противовоздушной обороны стоит рассматривать также удар по радиолокационному комплексу на горе Ай-Петри и аэродрому Бельбек, где было уничтожено два перехватчика МиГ-31 – истребителя, специально разработанного для ведения противовоздушной обороны.

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Тем не менее, Россия все еще сохраняет высокую концентрацию ПВО на полуострове, о чем свидетельствует, к примеру, сбитие кассетного ATACMSа прямо над пляжем с отдыхающими в Учкуевке 24 июня. Как так получается, что понеся ощутимые, подтвержденные потери в ПВО, РФ сохраняет возможности по контролю над воздушным пространством полуострова и даже может все более эффективно сбивать американскую баллистику? Вероятным ответом на этот вопрос может быть передислокация дополнительных батарей и дивизионов ПВО в Крым из других регионов. В частности, представители украинской разведки сообщали, что в Крым был переброшен новейший ЗРК С-500. Примечательно, что нет достоверных сведений о возможностях комплекса, его внешнем виде и о его серийном производстве. Этакая Армата из мира ПВО. Еще перед началом полномасштабного вторжения россияне хвастались поставкой первого бригадного комплекта С-500 в 15 армию ВКС особого назначения, что тоже не совсем понятно. В какую бригаду, какое подразделение этой армии мог быть передан С-500, учитывая, что в состав 15 армии входят только центры разведки космической обстановки, предупреждения о ракетном нападении и испытательный центр. Теоретически, если и не С-500, то для борьбы с ATACMS в Крым могли быть переброшены С-350, С-300В4 или находящийся на испытаниях Абакан. Впрочем, могли быть передислоцированы обычные С-400, но перезаряженные на ракеты 9М96М, которые, якобы, более эффективны против баллистики за счет более совершенной ГСН и газодинамических рулей, но обладают меньшей дальностью (это отчасти бы объяснило сбитие ракеты прям над пляжем в Учкуевке).

Сложилась такая ситуация, что российское военно-политическое руководство закидывает Крым комплексами ПВО будто условный Часов Яр своими мясными штурмами пехоты на мотоциклах. И россияне не могут от этого отказаться, потому что прекрасно понимают последствия отсутствия плотного покрытия Крыма ПВО дальнего радиуса. Вскоре в Украину прибудут истребители F-16, оснащенные более эффективными радарами и дальнобойными ракетами воздух-воздух AIM-120. Это даст возможность оттеснить российские бомбардировщики и частично оттеснить истребители. Более того, F-16 могут эффективнее применять противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, чем советские истребители, а именно, самостоятельно находить и поражать комплексы РЛС и ПВО противника. Это, в свою очередь, позволит проредить уже противовоздушные системы малого и среднего радиуса действия. AGM-88 наводится на активное излучение РЛС и если ее удар по дивизиону С-300 выведет его из строя до замены РЛС, то удар по Тору или Панцирю уничтожит комплекс бесповоротно.

ВСУ смогут завоевать господство в воздухе над Левым берегом Херсонщины, Кинбурнской косой, вытесняя дальнобойное ПВО и авиацию с запада Крыма дальше на восток, в сторону Крымского моста. Следующим, очевидным шагом является уничтожение сухопутных войск пилотируемой и беспилотной авиацией. F-16 для достижения этой цели не обязательны: советские самолеты успешно адаптированы для применения французских и американских бомб. Более того, в украинских Воздушных силах заявили о скором начале испытания аналога российского ФАБа с УМПК (модуль с крыльями, который устанавливают на авиабомбы чтобы увеличить их дальность полета). Эти бомбы сможет использовать и Украина с той же эффективностью, если российское ПВО будет вытеснено и подавлено. А за Левым берегом – Крым. За всю историю военного искусства никому не удавалось удержать полуостров от вторжения с материка. Как и никому не удавалось взять индустриальный Донбасс в лоб, что сейчас пытается делать Россия. География определяет. В Кремле наверняка, хоть частично, осознают опасность такого расклада и потому спешат, тратят огромные ресурсы в надежде прорвать оборону ВСУ пока окно возможностей для ВС РФ не схлопнулось и не пришлось с позором отступать.