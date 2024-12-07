Уничтоженные вражеские штурмовики и сожженная техника: ВСУ провели успешную операцию на Кураховском направлении. Видео

На Кураховском направлении на фронте бойцы Сил обороны Украины ударили по вражеским штурмовым группам. В ходе одного боя было ликвидировано 27 оккупантов.

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Операцию провели воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. На своем официальном Telegram-канале бригада опубликовала видео уничтожения войск РФ и вражеской военной техники.

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Кроме того, в результате этого боя украинские военные уничтожили две вражеские бронемашины.

Кураховское направление, как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, является одним из самых сложных на передовой. Только в течение 6 декабря на этом участке фронта Силы обороны отражали 35 вражеских атак.

"Таврические десантники провели очередной обряд "обнуления" для оккупантов на Кураховском направлении фронта. Вовремя обнаруженные нашими дронами российские штурмовые группы были уничтожены прицельным огнем артиллерии и ударных дронов", – отметили в бригаде.

Украинские воины отметили, что тела российских штурмовиков, которых уже никто не вытащит из поля боя, – лучшая иллюстрация того, что "спецоперация" российского диктатора Путина "идет по плану".

Как сообщал OBOZ.UA, в течение пятницы, 6 декабря, по всем направлениям фронта произошло 163 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Горячей была ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

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