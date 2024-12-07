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Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на "нуле"

София Закревская
War
4 минуты
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Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на 'нуле'

В течение пятницы, 6 декабря, по всем направлениям фронта произошло 163 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самоц горячей была ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг проявляет активность на Времевском и Лиманском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных, семь авиационных ударов с применением 13 КАБов, а также использовал для поражения 512 дронов-камикадзе.

Всего враг совершил 3270 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани, оккупанты получили отпор.

Ориентировочные потери врага на этом направлении составили 87 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожена артсистема, четыре боевых бронированных машины, 17 БпЛА, три единицы автомобильной и единица специальной техники, также повреждены ББМ и четыре единицы автомобильной техники.

Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на "нуле"

На Купянском направлении враг девять раз атаковал наши укрепления возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на "нуле"

На Лиманском направлении российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Чернещина, Грековка, Копанки, Надия, Макеевка, Торское и Терны. Атаки отражены.

Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на "нуле"

На Краматорском направлении неудачей завершились три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты за сутки восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются.

Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на "нуле"

На Покровском направлении захватчики в течение дня в целом совершили 44 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Желтого и Чумацкого. Три боестолкновения еще продолжаются.

Потери противника за сегодня на направлении составили 107 военных убитыми и 172 ранеными, украинские защитники уничтожили БМП, пять автомобилей, два квадроцикла, антенну управления БПЛА и мотоцикл захватчиков.

На Кураховском направлении враг также интенсивно атакует наши подразделения. В настоящее время суток насчитывается 35 атак. Террористы пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахового, Дачного и Дальнего, в настоящее время ведутся бои в 11 локациях.

Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на "нуле"

На Времевском направлении продолжается шесть боестолкновений, всего агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.

Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на "нуле"

На Ореховском направлении безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоданиловки. Агрессор нанес авиационные удары КАБами по гражданской инфраструктуре Новопавловки и Запорожья.

Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на "нуле"

На Приднепровском направлении отражены три вражеских атаки, противник успеха не имел.

Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на "нуле"

В Курской области РФ идет операция Сил обороны Украины. Там ведутся ожесточенные бои, украинские защитники наносят ощутимые потери российской захватнической армии.

Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на "нуле"

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Sky News, Россия теряет свое существенное преимущество над Украиной в артиллерийских обстрелах. Однако страна-агрессор компенсирует это применением большого количества авиабомб.

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