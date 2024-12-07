Ожесточенные бои на Курщине: в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на 'нуле'

В течение пятницы, 6 декабря, по всем направлениям фронта произошло 163 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самоц горячей была ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг проявляет активность на Времевском и Лиманском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных, семь авиационных ударов с применением 13 КАБов, а также использовал для поражения 512 дронов-камикадзе.

Всего враг совершил 3270 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани, оккупанты получили отпор.

Ориентировочные потери врага на этом направлении составили 87 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожена артсистема, четыре боевых бронированных машины, 17 БпЛА, три единицы автомобильной и единица специальной техники, также повреждены ББМ и четыре единицы автомобильной техники.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал наши укрепления возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Чернещина, Грековка, Копанки, Надия, Макеевка, Торское и Терны. Атаки отражены.

На Краматорском направлении неудачей завершились три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты за сутки восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются.

На Покровском направлении захватчики в течение дня в целом совершили 44 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Желтого и Чумацкого. Три боестолкновения еще продолжаются.

Потери противника за сегодня на направлении составили 107 военных убитыми и 172 ранеными, украинские защитники уничтожили БМП, пять автомобилей, два квадроцикла, антенну управления БПЛА и мотоцикл захватчиков.

На Кураховском направлении враг также интенсивно атакует наши подразделения. В настоящее время суток насчитывается 35 атак. Террористы пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахового, Дачного и Дальнего, в настоящее время ведутся бои в 11 локациях.

На Времевском направлении продолжается шесть боестолкновений, всего агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.

На Ореховском направлении безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоданиловки. Агрессор нанес авиационные удары КАБами по гражданской инфраструктуре Новопавловки и Запорожья.

На Приднепровском направлении отражены три вражеских атаки, противник успеха не имел.

В Курской области РФ идет операция Сил обороны Украины. Там ведутся ожесточенные бои, украинские защитники наносят ощутимые потери российской захватнической армии.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Sky News, Россия теряет свое существенное преимущество над Украиной в артиллерийских обстрелах. Однако страна-агрессор компенсирует это применением большого количества авиабомб.

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