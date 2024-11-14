'Уничтоженных врагов будет больше': Сырский посетил 92-ю отдельную штурмовую бригаду им. атамана Ивана Сирко в Харьковской области. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский работал в одной из бригад, действующую на Харьковщине. В частности, он посетил 92-ю отдельную штурмовую бригаду им. атамана Ивана Сирко.

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Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале. Вместе с командованием бригады он обсудил дальнейшие действия военных и улучшение эффективности огневого поражения.

"Работал на Харьковщине в 92 отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Обсудили дальнейшие действия и повышение эффективности огневого поражения. Уничтоженных врагов будет больше", – отметил главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утром 11 ноября сообщил о своей работе в частях и подразделениях, участвующих в боях на Курском направлении. Работа Сырского была направлена на помощь командирам в организации боевых действий, повышение эффективности огневого поражения противника и решение всестороннего обеспечения и подготовки резервов.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи. Главком рассказал коллеге о ситуации на фронте, имеющей тенденцию к обострению.

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