Сырский посетил подразделения, участвующие в операции на Курщине, и назвал главную задачу. Фото

Действия Сил обороны на территории Курской области России помогли отвлечь внимание агрессора, не дали россиянам значительно увеличить количество штурмов на востоке Украины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утром 11 ноября сообщил о своей работе в частях и подразделениях, участвующих в боях на Курском направлении.

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"Важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены", – подчеркнул главком. В своем Telegram-канале он поделился фотографиями с передовой.

"Если бы не стойкость наших воинов, эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте.

Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться в глубь территории, которую мы контролируем", – объяснил украинский генерал.

Сейчас главная задача наших сил на Курщине – сдерживать и уничтожать врага на его земле.

Поэтому работа Сырского была направлена на помощь командирам в организации боевых действий, повышение эффективности огневого поражения противника и решение вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов.

"Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", – поблагодарил генерал.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Института изучения войны за 10 ноября, бои на Курщине продолжались, при этом россияне усилили свои атаки и активно применяли бронетехнику.

– В попытке вернуть себе территории Курской области, как заявили в The New York Times, враг сосредоточил в этом регионе около 50 000 солдат, включая контингент из Северной Кореи.

– СМИ предполагали, что солдаты из КНДР также могут присутствовать еще в одной российской приграничной области – Белгородской.

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