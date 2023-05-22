Уничтожено более 20 складов и баз: опубликован недельный отчет "бавовны" на позициях оккупантов. Карта
Силы обороны Украины в течение недели (с 15 по 21 мая) уничтожили во временно захваченных Россией населенных пунктах нашего государства 21 базу и склад с вооружением врага. "Бавовна" прилетела к захватчикам во все оккупированные области.
Карту "демилитаризации" российской армии опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". В общей сложности было уничтожено 11 складов с боеприпасами и 10 штабов врага.
Взрывы в течение недели раздавались у оккупантов на Донетчине, Луганщиные, Херсонщине и на Запорожье.
– Луганск – минус база;
– Токмак, Запорожская область – минус база и БК;
– Донецк – минус база и попадание в базирование;
– Бердянский район, Запорожская область – минус 2 склада БК и база;
– Енакиево, Донецкая область – попадание в базирование;
– Каховский район, Херсонская область – попадание в базирование;
– Кинбурская коса, Николаевская область – попадание в базирование;
– Бахмутский район, Донетчина – минус 2 БК;
– Херсонский район – минус 2 БК и попадание в базирование;
– Мариупольский район – минус БК и база;
– роды и район, Запорожская область – минус БК и база;
– Волновахский район, Донецкая область – минус БК;
– Моспино, Донетчина – минус БК;
Отметим, что бойцы Вооруженных сил Украины наносят врагу сокрушительные потери на всех направлениях, где ведутся ожесточенные сражения. За последнюю неделю – с 15 по 21 мая – было "отминусовано" 4280 оккупантов, 27 танков, 13 систем ПВО, две РЗО, 142 артсистемы и другую технику.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ 19 мая "демилитаризовали" на фронте 670 российских военнослужащих. Также они уничтожили 90 единиц техники и вооружения ВС РФ, в том числе в небе обезвредили 32 воздушных целей.
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