Силы обороны Украины в течение недели (с 15 по 21 мая) уничтожили во временно захваченных Россией населенных пунктах нашего государства 21 базу и склад с вооружением врага. "Бавовна" прилетела к захватчикам во все оккупированные области.

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Карту "демилитаризации" российской армии опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". В общей сложности было уничтожено 11 складов с боеприпасами и 10 штабов врага.

Взрывы в течение недели раздавались у оккупантов на Донетчине, Луганщиные, Херсонщине и на Запорожье.

– Луганск – минус база;

– Токмак, Запорожская область – минус база и БК;

– Донецк – минус база и попадание в базирование;

– Бердянский район, Запорожская область – минус 2 склада БК и база;

– Енакиево, Донецкая область – попадание в базирование;

– Каховский район, Херсонская область – попадание в базирование;

– Кинбурская коса, Николаевская область – попадание в базирование;

– Бахмутский район, Донетчина – минус 2 БК;

– Херсонский район – минус 2 БК и попадание в базирование;

– Мариупольский район – минус БК и база;

– роды и район, Запорожская область – минус БК и база;

– Волновахский район, Донецкая область – минус БК;

– Моспино, Донетчина – минус БК;

Отметим, что бойцы Вооруженных сил Украины наносят врагу сокрушительные потери на всех направлениях, где ведутся ожесточенные сражения. За последнюю неделю – с 15 по 21 мая – было "отминусовано" 4280 оккупантов, 27 танков, 13 систем ПВО, две РЗО, 142 артсистемы и другую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ 19 мая "демилитаризовали" на фронте 670 российских военнослужащих. Также они уничтожили 90 единиц техники и вооружения ВС РФ, в том числе в небе обезвредили 32 воздушных целей.

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