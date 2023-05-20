ВСУ ликвидировали за сутки 670 оккупантов и уничтожили 19 вражеских артсистем: данные Генштаба

Защитники Украины 19 мая "демилитаризовали" на фронте 670 российских военнослужащих. Также они уничтожили 90 единиц техники и вооружения ВС РФ, в том числе в небе обезвредили 32 воздушные цел.

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С начала войны на украинской земле нашли смерть 202 430 оккупантов. Данные о потерях врага на 20 мая обновил Генеральный штаб ВСУ.

Так, кроме личного состава российской армии, накануне украинские воины сожгли 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 6103) и 19 артиллерийских систем (3229).

Также они уничтожили шесть средств ПВО (всех 325), пять боевых бронированных машин (7382), четыре танка (3781) и четыре единицы специальной техники (423) оккупантов.

В воздушном пространстве страны было сбито 32 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем уже 2801).

С начала войны ВСУ также сбили 1011 крылатых ракет, 304 самолета, 294 вертолета авиации РФ, уничтожили 564 вражеских РСЗО и 18 кораблей/катеров.

Согласно сводке Генштаба, в течение суток 19 мая наши воины уничтожили три российских крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских дронов Shahed, четыре БПЛА "Ланцет" и 10 разведывательных беспилотников разного типа. Вражеские ракеты и "Шахеды" сбили силы ПВО во время ночной атаки РФ в пятницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран армии США, переехавший в Украину в 2012 году, рассказал о отважном бое воинов ВСУ, который длился 30 часов. По его словам, 13 украинских защитников давали отпор более 200 оккупантам и уничтожили вражеский танк.

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