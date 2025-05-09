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Уничтожены два склада с боекомплектами и антенна связи: пограничники нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
1,8 т.
Уничтожены два склада с боекомплектами и антенна связи: пограничники нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники поразили логистические объекты российских войск на Волчанском направлении фронта в Харьковской области. По итогам "бавовны" были уничтожены склады с боекомплектами, авто, электрогенератор, антенна связи и несколько оккупантов.

Видео дня

Удары по вражеским позициям нанесли воины подразделения "Скорпион" бригады "Гарт". Видео опубликовано на сайте ГПСУ.

"Скорпион" "ужалил" вражескую логистику на Волчанском направлении. Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российским оккупационным войскам на Харьковщине", – говорится в подписи к кадрам.

Уничтожены два склада с боекомплектами и антенна связи: пограничники нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Видео

На них видно, как минометчики и дронщики пограничного подразделения наносят удары по позициям оккупантов и их логистической системе.

Уничтожены два склада с боекомплектами и антенна связи: пограничники нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Видео

В результате были уничтожены два склада с БК, два транспортных средства, антенна связи, камера дальнего видеонаблюдения, а также электрогенератор вражеских сил.

Уничтожены два склада с боекомплектами и антенна связи: пограничники нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Видео

Кроме этого, пограничники из рядов подразделения "Скорпион" обезвредили четырех российских оккупантов.

Уничтожены два склада с боекомплектами и антенна связи: пограничники нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы бригады Гвардии наступления "Форпост" Краматорского пограничного отряда ГПСУ успешно отбили очередную атаку оккупантов на Волчанском направлении. Во время боя они взяли в плен одного из захватчиков, который участвовал в штурме в составе подразделения "Шторм Z".

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