Уничтожены два склада с боекомплектами и антенна связи: пограничники нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники поразили логистические объекты российских войск на Волчанском направлении фронта в Харьковской области. По итогам "бавовны" были уничтожены склады с боекомплектами, авто, электрогенератор, антенна связи и несколько оккупантов.

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Удары по вражеским позициям нанесли воины подразделения "Скорпион" бригады "Гарт". Видео опубликовано на сайте ГПСУ.

"Скорпион" "ужалил" вражескую логистику на Волчанском направлении. Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российским оккупационным войскам на Харьковщине", – говорится в подписи к кадрам.

На них видно, как минометчики и дронщики пограничного подразделения наносят удары по позициям оккупантов и их логистической системе.

В результате были уничтожены два склада с БК, два транспортных средства, антенна связи, камера дальнего видеонаблюдения, а также электрогенератор вражеских сил.

Кроме этого, пограничники из рядов подразделения "Скорпион" обезвредили четырех российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы бригады Гвардии наступления "Форпост" Краматорского пограничного отряда ГПСУ успешно отбили очередную атаку оккупантов на Волчанском направлении. Во время боя они взяли в плен одного из захватчиков, который участвовал в штурме в составе подразделения "Шторм Z".

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