Уничтожено пять единиц техники врага: появились данные о последствиях взрывов под Мариуполем. Фото

В ночь на 11 марта Силы обороны нанесли удары по российскому складу боеприпасов в районе Широкой Балки под Мариуполем. После этого оккупанты начали эвакуацию военной техники.

Видео дня

Колонну, успевшую доехать до Мангуша, добили дронами: уничтожена техника, есть убитые и раненые среди оккупантов. Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона".

Что известно

"Досье Шпиона" сообщает неизвестные ранее подробности атаки Сил обороны по оккупантам в районе Мариуполя Донецкой области.

Канал пишет, что 11 марта около Широкой Балки дроны атаковали российский склад с боеприпасами. Оккупанты тут же бросились спасать расположенную поблизости военную технику. Гнать ее решили на запад от детонирующего склада.

"Спустя полчаса после первых ударов по Широкой Балке было совершено "добивание" военной техники, которая успела доехать до н.п. Мангуш (8 км западнее от точки удара). Уничтожено 5 единиц техники. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих. Все удары наносились БПЛА", – пишет "Досье Шпиона".

В канале также были опубликованы фото с места "добивания" российской техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 марта под оккупированным Мариуполем был атакован склад БК. После прилетов там вспыхнул пожар и началась продолжительная детонация боеприпасов.

Удары наносились воинами Сил специальных операций ВСУ.

