Уничтожено 17 танков и 44 артсистемы: потери россиян на 600 день войны достигли 288 тыс. человек

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 288,6 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

Только за прошедшие сутки, 15 октября, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 860 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 17 танков, 23 боевых бронированных машин и 44 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 4965 танков, 9385 ББМ и 6910 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 814 единиц реактивных систем залпового огня и 547 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 318 самолетов, 317 вертолетов и 5280 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1531 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 20 российских кораблей и катеров, утилизировали 9271 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 981 – специальной техники.

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Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет Ми-8. Работу провели военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Ранее сообщалось, что с активизацией оккупационных войск в районе Авдеевки у вражеской армии увеличились потери. В Донецке, куда свозят тела российских "двухсотых" с ближайших направлений, в моргах наблюдается острая нехватка мест.

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