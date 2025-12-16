Уничтожено укрытие, выведена из строя техника: пограничники показали удары по врагу на Северо-Слобожанском направлении. Видео

Бойцы пограничного подразделения РУБпАК атаковали оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. В результате удалось уничтожить транспорт, мототехнику и средства связи врага.

Об удачной операции сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы. Бойцы также поделились эпическими кадрами уничтожения оккупантов.

Пограничное подразделение РУБпАК "Прайм" провело успешную операцию на Северо-Слобожанском направлении. В ходе боя бойцы обнаружили и уничтожили укрытия, транспорт и мототехнику оккупантов. Кроме этого, воинам удалось вывести из строя их средства связи.

Также ликвидировали и личный состав российского оккупационного войска.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", – добавляют пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, на Гуляйпольском направлении российские оккупанты попытались проникнуть в тыл украинских войск, скрываясь под гражданской одеждой. Они рассчитывали использовать сложную погоду, чтобы обойти позиции, однако были замечены украинскими пограничниками.

Также сообщалось, на Волчанском направлении, по определению украинских защитников, "продолжается активное противостояние в воздухе". В частности, пограничники бригады "Форпост" здесь ежедневно обнаруживают и уничтожают разведывательные и ударные дроны противника, которые пытаются проникнуть в украинское воздушное пространство и осуществить корректировку огня или атаки на наши позиции.

