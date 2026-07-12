Уничтожены 3 резервуара с топливом: появились спутниковые снимки последствий удара по нефтебазе в Твери

Последствия украинского удара по нефтебазе "Тверьнефтепродукт" 9 июля оказались гораздо более масштабными, чем признавали власти РФ. Вместо одного поврежденного резервуара, о котором заявляли чиновники, было уничтожено как минимум три емкости с топливом.

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Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на данные спутниковых снимков. Там подчеркнули, что атакованный объект играет важную роль в обеспечении топливом всей области.

"Три резервуара с топливом уничтожены на нефтебазе "Тверьнефтепродукт" в Твери в результате украинского удара в ночь на 9 июля", – говорится в сообщении.

Как свидетельствует спутниковый снимок от 11 июля, в результате удара были уничтожены как минимум три резервуара с топливом. В то же время исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королёв ранее официально сообщал лишь о возгорании одного резервуара.

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Что известно об объекте в Твери

Нефтебаза "Тверьнефтепродукт2, входящая в структуру дочернего предприятия "Сургутнефтегаз", обеспечивает топливом сеть из более чем 50 автозаправочных станций в Тверской области.

Примечательно, что ещё до украинского нападения на местных АЗС уже действовали ограничения на продажу топлива – не более 20–30 литров на одного человека, а водители вынуждены были стоять в длинных очередях.

Что предшествовало

Утром 9 июля в российском городе Тверь раздались мощные взрывы. Местная нефтебаза "Твернефтепродукт", расположенная в южной части города, подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, после ударов там начался масштабный пожар.

Очевидцы публиковали в социальных сетях кадры, на которых видно открытое пламя и густой столб черного дыма над объектом.

Напомним, в ночь на 7 июля Силы обороны нанесли удар по предприятию АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске и химическому заводу в том же городе. В настоящее время продолжается уточнение масштабов повреждений и результатов поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что масштабные удары беспилотниками по Москве и Санкт-Петербургу в сочетании с ухудшением экономической ситуации в России могут заставить кремлевское руководство пересмотреть свое отношение к войне. Он выразил убеждение, что психологический эффект от атак на территории РФ будет постепенно ослаблять готовность российского диктатора продолжать боевые действия.

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