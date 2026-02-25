Уничтожены штурмовые группы врага: в ГУР показали кадры наступательной операции под Степногорском на Запорожском направлении. Видео

Спецназовцы Главного управления разведки МО Украины осуществили ряд успешных операций в районе Степногорска в Запорожье. В результате результативной работы нашим защитникам удалось вернуть под контроль ключевые позиции и улучшить свое тактическое положение.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГУР. Там также обнародовали видео боевой работы по российским захватчикам.

"Спецназовцы ГУР МО Украины провели ряд успешных наступательных действий и продолжают активную боевую работу в районе Степногорска Запорожской области", – говорится в сообщении.

Подробности операции

Операция проводилась в сложных логистических условиях, в ходе постоянного противостояния с противником, который пытался удержать позиции методами "мясных штурмов".

В ходе миссии:

уничтожены передовые штурмовые группы российских войск;

поражены объекты сосредоточения живой силы и техники противника;

ликвидированы десятки оккупантов.

Ключевым элементом операции стало перекрытие важных логистических путей врага путем установления огневого контроля. Сейчас удары по логистике и узлам связи оккупантов делают невозможным их штурмовые действия в этом направлении.

"Эти активные действия проведены в тесном взаимодействии с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины. Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага", – отметил командир "Артана" Виктор Торкотюк с позывным "Титан".

Военный добавил, что целью украинских защитников остается устранение угрозы прорыва противника к окраинам Запорожья, поэтому операция продолжается.

Напомним, ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что на юге продолжаются интенсивные боевые действия, в частности, российская армия активизировала штурмы в направлении Гуляйполя и Степногорска. Противник пытается зайти в населенные пункты малыми группами и закрепиться в городской застройке, однако Силы обороны блокируют эти действия и уничтожают врага еще на подступах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Гуляйпольском направлении оккупанты попытались проникнуть в тыл украинских войск, одевшись в гражданскую одежду. Они рассчитывали использовать сложную погоду, чтобы обойти позиции, однако были замечены украинскими пограничниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!