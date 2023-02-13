Уничтожили 20 наемников, троих захватили в плен: защитники Украины нанесли мощный удар по оккупантам под Бахмутом. Видео

Украинские защитники под Бахмутом на Донбассе отбили у оккупантов ранее утраченные позиции. Только пятеро пограничников Луганского пограничного отряда ликвидировали 20 наемников российской ЧВК "Вагнер", еще 20 боевиков получили ранения и трое попали в плен.

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Соответствующее видео появилось в распоряжении ТСН. Отмечается, что украинские бойцы узнали от разведки, что большая группа "вагнеровцев" заходит на позиции, и решили атаковать противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

Напомним: накануне в ГПС сообщили о ликвидации десятков оккупантов во время боев за Бахмут Донецкой области. Также защитники из антидронового ружья сбили вражеский беспилотник, корректировавший огонь. Огнем из стрелкового оружия, автоматических и противотанковых гранатометов стрелковое подразделение врага было отброшено.

13 февраля Бахмут был закрыт на въезд для журналистов и волонтеров, что связано с определенными действиями украинских защитников.

"В течение следующих нескольких дней будут происходить важные события вокруг Бахмута. Ограничение допуска гражданских и информации вокруг этого участка фронта может свидетельствовать об определенной динамике вокруг Бахмута", – пояснил эксперт, директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, путинская армия ведет наступательные действия на Купянском, Кременском, Бахмутском и Угледарском направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– группа немецких журналистов издания BILD попала под обстрел российских оккупантов в Бахмуте в жилом районе, где еще остаются гражданские. Весь опасный эпизод корреспонденты снимали в эфире реального времени, им удалось добраться до укрытия;

– в аналитике Института изучения войны отметили, что наступательные операции российской оккупационной армии в Донецкой области и на Сватово-Кременском направлении не имеют оперативного значения. Более того, путинская армия несет огромные потери личного состава и техники, однако не может сдвинуть линию фронта.

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