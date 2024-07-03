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Уничтожили не только здания, но и деревья: оккупанты в Мариуполе демонтировали детский лагерь. Видео

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
885
Уничтожили не только здания, но и деревья: оккупанты в Мариуполе демонтировали детский лагерь. Видео

Российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупированный Мариуполь. Недавно они полностью демонтировали детский лагерь "Орленок", вырезали даже деревья.

Видео дня

Мариупольцы уверены, что место "расчистили" для ипотечной застройки, в то же время появилась информация о намерениях оккупантов построить там лагерь для беженцев из Белгородской области. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Уничтожили не только здания, но и деревья: оккупанты в Мариуполе демонтировали детский лагерь. Видео

"Российские захватчики демонтировали все, что было в бывшем детском лагере отдыха "Орленок" на Левобережье города. Они уничтожили не только здания, но и все деревья. Видео опубликовали в местных пабликах. Жители возмущены, ведь в районе бульвара Меотиды, где расположен лагерь, почти не осталось деревьев из-за войны и тотального сноса домов", – говорится в сообщении.

При этом захватчики никак не объясняют мариупольцам причины сноса лагеря.

"Жители предполагают, что возможна новая ипотечная новостройка. Также есть информация, что там может появиться лагерь для беженцев из Белгородской области", – добавили в горсовете Мариуполя.

Уничтожили не только здания, но и деревья: оккупанты в Мариуполе демонтировали детский лагерь. Видео
Уничтожили не только здания, но и деревья: оккупанты в Мариуполе демонтировали детский лагерь. Видео

Напомним, о том, что оккупанты в Мариуполе строят лагерь для беженцев из Белгородской области, еще в июне сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко. Он также обратил внимание на странный нюанс: согласно имеющейся информации, строить его оккупанты доверили белгородской фирме, никогда не строившей зданий. Ее специализация – возведение электроподстанций.

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